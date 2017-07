Ningun momento AVP a negocia cu RAIZ pa entrega lista – AVP a dicidi riba su mes di entrega lista pa 3 or di atardi

E impresion a wordo crea cu AVP lo a negocia y hasta lo a acorda cu partido RAIZ cu lo cambia e ora di entrega lista pasobra AVP kier entrega lista diabierne awor pa 3or di atardi.

Lider di RAIZ, Ursell Arends a bisa cu nada di esey ta berdad y cu RAIZ lo entrega nan lista pa 3or di atardi.

Ningun momento a papia cu AVP riba un eventual cambio di orario. Pesey segun Ursell Arends, ‘cu asombro’ nan a tuma nota di e informacion ey. Partido RAIZ lo entrega su lista conforme cu e ora stipula, dia 4 di augustus 2017 y ta spera cu e organisacion encarga cu esaki, esta Conseho Supremo Electoral, tuma nan parti den e proceso na cuenta pa henter e evento aki cana debidamente.

Un vocero di partido AVP, despues a declara na AWEMainta, cu nan a informa Conseho Supremo Electoral caba, cu AVP lo entrega lista diabierne otro siman pa 3 or di atardi. Kier men, CSE ta notifica, ademas no tin ningun ley cu ta bisa cu den e caso aki, AVP mester atene su mes n’e ora cu CSE a stipula.

Ley ta bisa cu dia 4 di augustus awor, tur partido politico tin for di 9 or di mainta te cu 4 or di atardi pa entrega lista.

AVP a dicidi cu nan lo bay dia 4 awor, pa 3 or di atardi y esey ta scribe tambe den e carta oficial, firma pa Mike Eman, como lider di AVP.

Esaki ta nifica cu te cu awor, tin dos partido cu ta entrega lista riba e mesun ora, esta RAIZ y AVP.