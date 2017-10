No ta papia mas di accion, pero Trahadornan di RBC Royal Bank a bay den welga

Dialuna mainta, e trahadornan di RBC Royal Bank a dicidi walk-out pa dos ora, despues cu gerencia kier impone pa saca un articulo di nan CAO. E walk-out aki, algun ora mas despues a bira un welga, sigur ora cu gerencia di RBC-Bank a bira intransigente y kier pone su kier y no kier negocia nada mas.

Ayera e welga a drenta su di dos dia, y mirando e situacion, Mediador di Gobierno a convoca un reunion ayera mainta 10 or, pero despues di esaki, por a conclui cu no tin solucion na bista. E punto di discusion ta, cu RBC-Bank kier eliminacion di un articulo den e CAO, cu ta papia di spaarfonds, unda e banco y e trahador ta contribui, pero awor na opinion di e banco, esaki ta un gasto extra, y como tal nan kier elimina esaki.

Pero di parti di FTA, cu t’e sindicato cu ta representa e trahadornan, no ta cuestion di elimina un articulo den un CAO, cu ya a keda acorda y firma. Si nan kier elimina esaki, anto e caminda pa cana ta Corte di Husticia.

FTA a haci hasta e proposicion pa laga RBC Bank bay Corte, cual proceso por dura 6 luna pa un aña, pero mientrastanto e banco ta sigui contribui den e fondo. RBC Bank a nenga esaki, pasobra nan kier eliminacion di dicho articulo di inmediato.

Ayera den reunion cu Mediador di Gobierno, RBC-Bank a reitera su posicion y FTA di su banda no kier desvia. Esey nifica, cu awe nan lo bay pa di 3 dia di welga, mientras cu Mediador di Gobierno a bolbe convoca un reunion pa awe mainta, unda e lo presenta un proposicion. Si RBC Bank y FTA bay di acuerdo, e welga lo finalisa awe mes, de lo contrario esaki lo sigui.

Na ningun di otro banconan di RBC Royal Bank tin un fondo asina di ahorro, ta na Aruba so. Loke tambe ta un estorbo, cu e decisionnan ta ser tuma na sede mayor, cu ta keda na Canada y pesey nan no sa kico ta bebe y come den nos comunidad, loke sigur ta haci’e dificil p’e partidonan por haya otro.

Mientras cu no por haya otro, e welga aki lo sigui, ta posicion cla y determinante cu e trahadornan sosteni pa nan sindicato a tuma.