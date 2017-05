Nochi informativo pa “Dreamers” a sali for di man: Tin hopi hende no a compronde meta di DIMAS

E prome anochi informative na oficina di DIMAS, pa duna informacion riba e proyecto di “Dreamers” diabierne anochi a sali for di man, ora cu un cantidad grandi di hende kier a drenta, a cuminsa pusha, bringa, te cu mester a pidi asistencia di Polis.

Sigur un par di shen kende a keda sin por drenta pa atende e anochi informativo aki, pa cual cueste loke cueste nan kier a drenta.

Banda di pidi asistencia policial, a pidi pa ambulance tambe presenta, pa cualkier eventualidad.

Director di DIMAS, Kathy Ruiz-Paskel a bisa cu e siman aki lo evalua loke a sosode, prome cu sigui cu e di dos nochi informativo.

E proyecto aki di “Dreamers”, Gabinete Mike Eman kier duna un sorto di amnestia na como 400 hoben, kendenan ta indocumenta na Aruba, pero nan tin cu cumpli cu e exigencia pa bin na remarke, e.o. nan mester ta biba 10 aña consecutivo na Aruba.

Dreamers Arubano ta un proyecto basa riba esun Mericano, cu nifica Development, Relief and Education for Alien Minors. Pa un hoben bin na remarca pa un “areglo di pardon”, e hoben mester tin minimo 10 aña ta biba na Aruba y mester ta mas hoben cu 18 aña. Fuera di esey, dicho hoben no mester a haya su mes envolvi cu husticia.

Esnan interesa p’e prome nochi di informacion, a acudi na boshi y como tal e lugarnan cu tabatin den minimo di tempo a keda ocupa.

E tabata un locura, confirmando cu tin masha hende indocumenta na Aruba ainda, pero banda di esaki, hopi di esnan cu a bay tende, no a compronde meta di DIMAS. Pesey Kathy Ruiz Paskel a bisa tambe, cu hopi di esnan presente no ta cumpli cu e exigencianan stipula.

Pero hopi di esnan cu a bay kier sa, ki otro posibilidad lo tin pa nan tambe, pero esey no tabata meta di e anochi informativo p’e Dreamers.

Hecho ta, mirando e cantidad di interesadonan cu tin, cu e sala di DIMAS ta chiquito. Pesey e siman aki lo evalua, unda e siguiente anochi informativo lo por tuma lugar y con lo por controla esnan cu kier drenta sin pusha of bringa pa haya lugar.