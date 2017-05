Noord Lab Center NV a regala su pacientenan hand sanitizer

Dia di Higiena di Man a wordo celebra dia 5 di mei ultimo. E dia aki a wordo declara pa Organisacion Mundial di Salud pa encurasha e trahadornan di sector salud, pacientenan, famia di paciente y tur persona pa uni esfuerso pa practica higiena di man.

Segun Organisacion Mundial di Salud (OMS), cada aña, miyones di persona rond mundo ta wordo afecta pa infeccion nan asocia n’e cuido di paciente.

Mas cu mitar di e malesanan aki lo por wordo evita si e persona cu ta rond di e paciente ta haci su man nan limpi di manera adecua na momento di duna un servicio n’e paciente.

Higiena di man t’e acto di haci man limpi con of sin uza awa of otro likido, con of sin uzo di habon cu proposito di kita sushi, tera, stof y bacteria.

Higiena di man den sector medico tin di haber cu e practica di higiena relaciona cu e dunamento di medicina of cuido medico cu por preveni of minimalisa e presencia di malesanan cu ta plama.

Higiena di man ta specialmente importante pa hende cu ta traha den sector salud; pero tambe ta un practica hopi importante pa publico en general.

Un ehempel hopi frecuente di un malesa cu por wordo preveni ta un malesa respiratorio. Hende por infecta otro si nan no ta laba nan man bon, y despues nan ta touch nanishi of boca, ey nan e infeccion ta cuminsa

Relaciona cu e dia ey, Noord Lab Center NV a obsekia su pacientenan un hand sanitizer cu un flyer cu splicacion di e manera corecto pa sanitize (hand rub) nan man.

Di e manera aki, Noord Lab Center NV a mustra su compromiso pa siña comunidad con prevencion ta clave ta evita malesanan.

Noord Lab Center NV ta invita su pacientenan pa pasa na sucursal di Noord 63 durante e siman di 8 pa 12 di mei busca un hand sanitizer.