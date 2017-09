Normalmente AWEMainta no ta reacciona, Pero no por permiti pa mishi cu nos credibilidad Y ta yama e fuentenan como mentiroso

E siman aki, un y/of dos miembro di directiva di Sindicato di Polis a dicidi di duna un declaracion pa Tele Noticia y cu a ser ripiti pa algun radio-emisora, por ta cu e solo meta, pa trata na desacredita e noticia di AWEMainta.

Despues di analisa loke cu e Polis Naomar Hijmering a bisa, tabata: “Nada cu loke AWEMainta a publica no ta berdad. Nos no sa for di unda Toko Winklaar a saca e noticia ey”.

Esey tabata nan problema, pasobra nan kier sa ta kende a duna AWEMainta e informenan aki, pero no a desmenti e contenido di e noticia mes.

Ok, pa nan informacion, tabatin mas o menos 80 miembro di SPA den dicho reunion y si nan kier tuma 10%, esta 8 miembro a papia cu AWEMainta.

Nos di AWEMainta no kier forma ningun problema, pero si esnan cu a bay noticia, dicon nan no a reacciona riba e hecho, cu Alto Comisario Dolfi Richardson lo finalisa su contrato na october awor y Sindicato di Polis a laga sa di no kier ningun di e dos candidatonan menciona, cu t’e pensiona Hulandes, dunando asistencia na KPA y nan no kier tampoco e actual Hefe di RST. E noticia aki no a ser desmenti.

Encuanto e cambionan den staff y na tur e districtonan, no ta berdad? No ta berdad cu a pidi dirigencia di SPA pa pone e cambionan aki “on-hold”.

No ta berdad cu Gobierno a laga sa caba cu no tin mas placa pa paga overtime y cu for di sala a bin e proposicion pa pidi Gobierno tuma algun di e placa confisca di e caso grandi di droga, e asina yama “kippenrolade”. Y no destina dicho fondo pa Guardacosta so.

Y asina nos por sigui, cu algun punto mas. Nos ta contento di tende e vocero di SPA, Naomar Hijmering bisa cu e relacion cu Alto Comisario a mehora, ya cu no por otro tampoco, p’asina cumpli cu nan trabao. Nos no ta sigui comenta ribe e reunion aki, pero si nan kier sa mas, aserca cada uno cu a atende e reunion aki y puntra nan ta kende a papia cu AWEMainta.