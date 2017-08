Nos situacion financiero

Segun Eric Alvin Conrad Ras di CURPA

Aruba ta pasando den un momento financiero dificil. Gobierno di Aruba no a logra crea un presupuesto balansa p’asina nos lo por mira un luz na horizonte. Mientras cu Gobierno ta sigi fia placa nos pueblo ta sigi ta esclabo di debe y no tin un libertad financiero, segun Eric Ras.

For di tempo cu Aruba a haya su Status Aparte te cu e dia di awe no conoce un presupuesto balansa y cu nos por papia cu nos ta mira un cambio cu Gobierno di Aruba tin placa gespaar pa proyectonan. No paso otro paisnan ta den e situacion di fia placa a nos na Aruba tambe mester sigi cana den e mes un caminda. Si awe cu nos ta biba den tanto medidanan ta paso nos ta biba den debe. Pa nos por logra sali for di debe nos mester transforma nos manera di pensa y cuminsa pensa cu si nos por logra y haci un cambio pa nos ta diferente, Ras ta splica.

Den 31 aña di Status Aparte tur ora Gobiernonan di Aruba ta bin cu medidanan y ta hinca man den saco di e pueblo. Gobiernonan di Aruba nunca a alcansa e madures di goberna sin cu tin cu suta nos pueblo cu medida. Pakico? Tur esaki tin su motibonan. Un di e motibonan ta cu ora di eleccion partidonan politico ta hiba un campaña multi miyonario y ora nan ta den Gobierno ta mester duna bek locual cu nan a haya na sponsor, esta fabor nan politico. Nos por mira esaki den tur e Gobiernonan despues di Status Aparte. Esaki ta manera un competencia p’e partidonan politico cu a drenta Gobierno den e ultimo 20 aña, Ras ta mustra.

Awor a yega e tempo pa trece e cambio caminda e pueblo di Aruba lo mester disfruta di e progreso di Aruba den su totalidad. Aruba e yega su punto mas halto den locual cu ta trata nos debe financiero y si nos no cambia di mentalidad aki nos pueblo lo bay sufri severamento pa locual ta bay bin den futuro. Paso lo no keda nada otro cu medidad y medidanan pisa cu nos lo grita di dolor di dj’e. Segun mi a compronde cu nos debe ta 86% di nos GBP y cu proyectonan PPP e ta yega 120% di nos GBP, Ras ta remarca.

Pa trece cambio nos mester di cambia nos manera di pensa cu otro palabra un transformacion den nos manera di pensa pa nos por logra e cambio cu nos a soña cu ne bira realidad. Hopi a soña sin mira e cambio. P’esey mes ban haci e soño di tur esnan cu no t’ey mas bira realidad.

E mentalidad cu nos tin awor ta cu nos mester biba den debe pa nos por logra nos soñonan.

E cambio mester ta cu nos por logra sin ta esclabo di esnan cu ta biba bon riba nos custia. A nan ta haci nos nan esclabo pa nan logra nan soño y pa nan tin un miho calidad di bida, Ras ta continua.

Pa nos logra nos mester cuminsa kere den nos mes cu si nos por y esencial ta pone Dios na prome lugar den nos bida. Tur pais cu a bandonan Dios ta biba un bida di esclabo y cu un indice di criminalidad hopi halto. Nos kier paz nos kier un adelanto den nos bida y un cambio den nos bida ban pone Dios na prome lugar den nos bida y lo nos mira e cambio sigur. E tempo ta awor paso mayan nos ta laat, Ras ta señala.

E destino di nos pais ta den nos man y cu nos decision nos lo logra e cambio. Cu un mente tranforma y honrado nos grandi y poniendo nos Tata Todopoderoso na prome lugar nos lo logra sigur. P’esey mes deposita bo confiansa dia 22 di september 2017 den partido Curp@ y hunto nos lo trece e cambio cu henter nos pueblo ta anhela, Ras ta termina.