“Nos ta haya razon cu e modelo escogi tabata esun corecto”

“Esaki pa nos ta un momento hopi importante. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) a indica cu Aruba ta cumpli cu tur e exigencianan pa loke ta argumentacion di presupuesto 2017.

Despues di hopi debate y discusion den pasado awor ta poni preto riba blanco cu e modelo cu nos a scoge pa sali di e crisis a guia nos na finanza publico duradero”.

Esaki Prome Minister Mike Eman a bisa durante un conferencia di prensa unda Gobierno a informa di a haya bon noticia di CAft.

“CAft ta completamente di acuerdo cu nos cifranan ta klop y cu nos ta bayendo pa un deficit di 0,5% p’e aña aki y cu otro aña nos tin un surplus.”

Eman a enfatisa cu Aruba sin ayudo di otronan a logra domina e enorme consecuencianan financiero economico di e crisis.

“Ora nos a tuma rienda di pais Aruba na 2009 nos tabatin un economia cu a baha cu 15% y tabatin un desempleo di 14%.

E Gobierno prome cu nos tabatin relacionnan malisimo cu otro partners, motibo pakico turismo crucero a cay den otro, aeroliñanan a laga Aruba un banda y e refineria a sera su portanan. Esey tabata e situacion.

Nan solucion tabata pa laga e ciudadano paga e debe cu tur sorto di medida fiscal cu un enorme inflacion como consecuencia. E cambio mester a bin.”

Gobierno di AVP a scoge pa un maneho stimulante enbes di austerisacion. E refineria mester a habri bek, turismo mester a crece bek.

Pa por a drecha finanza publico mester a reorganisa fondonan di pensioen APFA y AOV. Gobierno na fin di dia ta responsabel pa posibel deficitnan, manera tambe pa AZV.

“Nos no a haya corecto pa laga e ciudadano paga p’e crisis cu e no a ocasiona, asina ta cu nos kier a drecha e poder di compra.”

Claro cu e maneho aki a rekeri cu mester a presta hopi placa, cu tabatin como consecuencia un debe creciente.

Un desaroyo cu a conduci na caranan zuur, sigur di e politiconan na Den Haag.

Premier Eman a keda splica cu su santo pasenshi cu cosnan lo drecha, pero e mester a acepta cu Hulanda a impone un control financiero.

CAft a bin cu critica severo y cada bes di nobo tabata bin cu medidanan fuerte pa wordo impone.

Eman: “Nos no ta kere cu nos sa mihor y no ta pesey nos no kier a sigui nan consehonan. Pero, ta hopi facil pa hendnean cu no ta carga responsabilidad p’e pais aki bin cu tur sorto di conseho pa impone medida, austerisacion y kitamento di hende di trabou.”

Prome Minister Eman ta masha orguyoso di e meta logra.

“Esaki ta importante pa tur Arubiano. Como Gobierno nos a scoge un modelo economico y a traha cuidadosamente riba dje.

Nos no a sucumbi pa accionnan facil, manera aumento di belasting. Awor nos ta haya rason. Cu masha orguyo nos por anuncia cu otro aña Aruba pa prome bes den su historia di existencia ta baha su debenan.”