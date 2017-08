Nos ta memey di un crisis social, Según Eromil Bakmeyer

Den su articulonan anterior Eromil Bakmeyer a bin ta señala cu nos ta den un crisis social aki na Aruba. Esaki awor ta wordo confirma den un ‘concept rapport’ di Directie Sociale Zaken (DSZ), titula: “Speerpunten Meerjaren Beleid 2017-2020 Directie Sociale Zaken”.

Hopi famia na Aruba den crisis

Den e concept rapport aki, segun sr. Bakmeyer ta splica, DSZ ta indica cu hopi famia na Aruba ta den crisis n’e momentonan aki y cu esaki a wordo causa dor cu nos economia a bay gradualmente atras, cual a resulta den un aumento di pobresa y un multitud di problemanan social.

Den e concept raport ta para cu nos famianan ta wordo confronta cu desempleo, debenan halto, problemanan di vivienda, problemanan cu educacion di nan yiunan of divorcio.

E concept rapport ta sigui bisa cu e problemanan aki por a bin dor di e foutnan cometi di e personanan mes, pero tambe nan ta directamente e resultado di e maneho hiba dor di Gobiernonan den e ultimo decada riba tereno di enseñanza (e rendemento den enseñansa avansa ta muchu abao), vivienda social (maneho di vivienda social ta intransparente), labor (maneho di ‘cheap labor’), cao, salario y entrada y migracion (‘open door policy’).

Segun DSZ e turismo di Aruba a conoce un crecemento, pero no tur hende por a disfruta di esaki proporcionalmente.

Si esaki no ta suficiente alarmante, sr. Eromil Bakmeyer ta continua, DSZ tambe ta indica cu 4 di cada 10 hoben no ta caba su scol secundario, loke tin su consecuencianan den futuro, manera cu nan tin menos tempo pa nan yiunan despues, pasobra nan mester traha mucho hopi of no tin trabao mes y ta saca nan frustracion riba nan yiunan.

Nos Minister di Labor, sr. Angel Bermudez, den un comunicado recien a subraya esaki tambe cu cifranan, indicando cu n’e momento nan aki tin aproximadamente un 900 hoben sin trabao.

E concept rapport di DSZ ta sigui bisa cu dor cu e costo di bida ta resulta mucho halto y nan tin stress pa mantene nan mes y nan famia, nan ta cay den abuso di alcohol y droga, den violencia domestico, den debenan halto, den isolamento social, den abuso di nan grandinan y asina mas.

Ademas, DSZ ta señala tambe cu Aruba ta confrontanto ‘vergrijzing’ rapidamente, un problematica cu sr. Eromil Bakmeyer a trece dilanti recientemente tambe.

Nos tin cu reforma nos sistemanan drasticamente

Sr. Bakmeyer ta indica cu no ta na su persona pa amplia riba e concept rapport extenso di DSZ, pero e ta contento di wak cu un instancia importante manera DSZ ta tuma e paso pa bati alarma riba e problematicanan social aki na Aruba y cu nan ta pidi pa un dialogo y un relacion di trabao y cooperacion mas estrecho cu departamentonan di Gobierno (e.o. Enseñansa, Infrastructura, Economia y Husticia), otro instancianan (e.o. DAO, DPL, CBS, FCCA, WGK) y organisacionnan social (e.o. CEDE Aruba, Centronan di Bario, Fundacion pa Hende Muher den Dificultad, Telefon pa Hubentud) pa por yega na reformanan social substantial y manehonan mas efectivo.

Sr. Eromil Bakmeyer ta comparti e preocupacion grandi cu ta biba den nos comunidad y cerca nos instancianan riba tereno social encuanto e magnitud di e problemanan social riba nos isla y e ta indica cu el a drenta politica hustamente cu e enfoke pa yuda traha riba solucionnan hunto cu tur e partnernan strategico.

Hunto nos POR! Pero nos mester cuminsa awor. Nos mester admiti cu nos tin problemanan grandi, nos mester ta ‘zelf kritisch’ pa wak unda e knelpunten ta, nos mester ta dispuesto pa scucha otro, nos mester dialoga abiertamente y efectivamente y nos mester yega na haci e cambionan necesario.

Pa logra esey nos mester cuminsa traha hunto. Mescos cu den cuido medico, preveni ta mihor cu lamenta.

Duna ayudo y cuido despues cu e problema a yega na su ‘boiling point’ semper ta hopi mas caro y no ta efectivo. Nos mester POR traha hunto pa duna ayudo preventivo n’e gruponan mas vulnerabel den nos sociedad, pa evita cu un problema social presenta of escala, sr. Eromil Bakmeyer ta termina.