Noticia tendencioso a circula ayera riba rednan social

Ayera media a cuminsa circula un informacion riba rednan social, cu ta bisa cu un laborant lo ta luchando pa su bida. Esaki aparentemente ta debi cu e lo a wordo infecta dor di un bacteria peligroso.

Informacion ta bay asina leu pa pidi tur paciente pa keda leu for di hospital. Nan ta pidi esnan concerni for di hospital pa por fabor aclarea e asunto aki, ya cu nan contactonan ta pidi p’esaki, ya cu e informe aki ta preocupante.

For di momento cu nos a tuma nota e publicacion aki, nos a bisa cu e no por ta berdad. Pero ta dificil pa haya informacion for di propio gerencia di Dr. Horacio E. Oduber Hospital, pero asina mes, nos a tuma contacto cu Ezzard Cilie, Director Medico di HOH, sabiendo adelanta su contesta.

Pa HOH informacion di paciente, ta masha sagrado y ta uno masha priva. Como e Director Medico a laga sa di no por confirma y menos ainda desmenti e informacion cu a bin ta circula. Si e lo bay haci un investigacion pa sa con un informacion asina dañino ta sali den publicidad, maske cu ta dificil pa haya sa tambe.

Di acuerdo cu nos informacion, esaki ta un mentira. Nada di esaki ta berdad y como tal pa nos ta di lague muri.