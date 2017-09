Observacion: Abogado Lejuez a “incrimina” su mes sin hustificacion of aclaracion

Historia politico di Estados Unidos, tin cosnan cu a pasa y cu nos ta mira cu cierto similaridad den cierto desaroyo cu cosnan cu ta pasa den nos comunidad.

Ora cu analisa e declaracion cu e conocido abogado Chris Lejuez a duna den fin di siman na un medio di comunicacion y cu despues a wordo uza politicamente pa un otro medio, tin cu corda riba un storia comico cu a sosode cu e prome Presidente di Merca, sr. George Washington.

Leyenda ta bisa cu e prome Presidente di Merca, a haya como regalo for di su tata tempo cu e tabata mucha, un hacha skerpi y su tata a splica George bo cla, kico e mag of no mag kap cu e hacha aki.

Sinembargo George a bay cana den mondi patras di su cas, a corta yerba, a corta maishi y finalmente el a dicidi di kap un mata di cherry cu su tata a laga importa for di un otro pais y cu tabata duna su fruta cu cual e famia tabata horna bolo.

George a kap e mata unico aki y a bay tur contento paden pa warda e hacha y ora cu nan a ripara c’un hende a corta e mata di cherry, e hoben George kier a insisti cu no ta su persona, pero e tabata e unico cu tabatin un hacha e dia ey.

Abogado Lejuez su declaracion ta cuadra cu e storia aki ya cu su persona ta representa un cliente di dje cu tambe ta deteni n’e momentonan aki relaciona cu investigacion IBIS contra di Minister Paul Croes.

Un investigacion cu ta transformando su mes den un caso hopi complica, tanto pa tur envolvi, pa e Minister, p’e propio Fiscal cu a inicia cu e investigacion y sigur pa Ministerio Publico, e departamento envolvi den e caso aki.

Ta hopi straño, practicamente sin precedente, c’un abogado cu ta forma parti di un investigacion asina importante, ta presta su mes pa lanta ainda mas duda contra di un di e personanan envolvi den e investigacion aki, sigur ora cu e ta representa un di e aliadonan di Minister Croes.

Na prome lugar tin cu pone bon cla, cu abogado Lejuez tin tur libertad di mundo pa duna cualkier comentario cu su persona ta haya necesario pa duna sin cu tene na consideracion interes di otronan.

Sinembargo tambe ta conoci den e tipo di casonan aki, caminda e abogado tin un cliente envolvi, e por limita su mes na bisa cu “debi cu e investigacion ta andando ainda, e lo no duna declaracion algun riba e caso aki,” pero e abogado a opta pa no haci esey y practicamente el a crea un ambiente incomodo pa otronan envolvi y hasta nos por bisa su propio cliente cu e ta representa den e caso y na mes momento a crea un ambiente politico cu algun politico a uza tambe despues di su declaracion.

Es mas, abogado Lejuez tabatin hopi cliente caminda el a duna declaracion na prensa, algun caso hopi serio manera di asesinato di un hefe halto di Serlimar, caminda e abogado a “limita” dor di insisti riba inocencia di su cliente.

Un caso caminda tabatin dos hende envolvi y caminda for di inicio segun e propio abogado, su cliente a admiti di e lucha cu e victima pa defende su mes.

Ningun caminda na ningun ocasion, abogado Lejuez a uza den e caso menciona e palabra cu el a uza e siman aki den caso di Minister Paul Croes, esta esun di “incrimina” cu ta duna un toke di culpabilidad na un sospechoso, kende ainda no a haya ningun acusacion oficial presenta contra di su persona.

E declaracion di abogado Lejuez no tabata na su lugar y mas bien un tipo di declaracion asina tin cu wordo haci pa abogado di Minister Croes y ningun otro abogado.

Kisas sin cu su persona tabata desea e declaracion haci pa abogado Lejuez, a haya un toke politico cu ya caba un lider politico a declara cu “loke a sali den prensa” cual argumento ta basa riba e declaracion haci p’e abogado aki.

Ta lanta e pregunta ta ki interes e abogado a of kier a sirbi cu e tipo di declaracion aki, ya cu e no ta duna ningun balor agrega n’e caso di su cliente ni tampoco di otronan envolvi.

E unico cu el a compromete mas den bista publico tabata un persona cu e no ta representa y como tal esey ta duna un sabor amargo na loke el a trece dilanti.

Na momento asina enberdad por bay mira e interesnan politico tras di un declaracion asina y remarcabel t’e hecho cu tin hopi aspecto politico cu por wordo liga n’e declaracion di abogado Lejuez.

En realidad aki por conclui cu e abogado a incrimina su mes sin hustificacion of aclaracion logico.