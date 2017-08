Observacion politico di debate di KvK

Danki na lider di AVP, Mike Eman y su team cu e debate organisa pa Kamer van Koophandel no tabata un fracaso total.

Hendenan no prepara a subi escenario pa papia sin sa kico pa papia. Algun a kere cu ta leesles tabatin y a lesa di un blachi y ainda haci fout. Mayoria pregunta no a wordo contesta.

Den esey lider di MEP a sobresali. Ningun pregunta a wordo contesta drechi dor di dje.

Moderador Ruben Trapenberg tabata haci su best pa hiba e debate den un bon direccion, haciendo preguntanan adicional y esun na beurt tabata tembla y bira gago, pasobra no sa kico pa contesta.

Raymond Maduro di POR, kende t’e promesa di turismo, ta laga pregunta pasa bay sin contesta.

Otro prospecto di MEP, sra. Daphne Lejuez a desapunta masha hopi mes. Hopi a spera mas di dje.

Lider di RED tabata agresivo den su contestanan, tabata bay den discusion cu e publico y esaki a pone cu el a perde credibilidad. Lider di CURPA no tabatin nocion di e temanan cu tabata wordo atendi. Lidernan di UPP, RAIZ y MAS tampoco a impacta. Tabata un dolor mira e debacle aki.

Mike Eman tabata by far e mihor lider riba stage, kende a bisa kico ta su plannan y kico t’e vision pa su partido p’e siguiente periodo di gobernacion. Un estadista tur cu tin sin ningun momento perde su compostura manera otronan a haci. El a contesta al caso y su clausura tabata hopi bon. E ta papia bon y su discurso a impacta.

Amigo y enemigo mester admiti esaki.

Richard Arends ta otro persona, kende a sa di duna contestanan al caso riba e situacion actual di Aruba y kico t’e plannan di e actual Gobierno. Dowers, Wyatt-Ras y e nobato Gerlien Croes, tur tres a haci un bon papel.

Vice-Presidente di KvK a faya na momento cu el a trece un opinion fuerte dilanti atacando Gobierno, cu t’eyden como bo invitado, cu algun declaracion cu ningun momento tabata na nan lugar.

E – como kico e no a aclarea – ta exigi pa bin cu un referendum riba cierto topico di medio ambiente. Cu esaki el a pone e tono robez prome cu e debate a cuminsa mes.

Cu e publico a haci di mas ta otro hecho. Na Aruba ta conoci cu debatenan ta bay den forma emocional y e publico ta reacciona. Esaki ta pasa den tur partido.

Ta hopi debate tabatin den transcurso di aña. No bay mucho leu. Wak con den Parlamento tin gritamento, ofensa, bochincha, palabranan fo’i sla y buya.

No ta bon, pero ta keda parti di hiba politica na Aruba, te dia cu nos tur madura. Cu e publico a papia duro y hasta balia, no tabata na su lugar, pero tampoco pa t’e topico di tanto discusion.

Si KvK no tabata kier esaki, e mester a haci un debate sin publico. Saca hende afo tampoco tabata e solucion, manera tur hende por a constata.

Manera e observacion aki a cuminsa e ta caba tambe. Si no tabata pa lider di AVP, henter e debate tabata sigur un fracaso. Awor oposicion a get away cu un actuacion mediocre, pasobra tur hende ta wak den direccion di e publico cu a papia duro, klap man y na final balia.

Ban wak e debate riba su mes. Anto e ora por constata cu ta un par di hende a destaca.