Open brief van Stijn Janssen op zijn FB

Met de wind in de rug dendert de Gele en blauwe publiciteitstrein door over Aruba. Evelyn and Otmar willen coute-que-coute het idee bij de Arubaanse bevolking inprinten dat de AVP/Mike Eman een groot financieel drama heeft achtergelaten. Net zoals Bush het voor elkaar kreeg dat de hele wereld geloofde dat Irak ‘Weapons of Mass Destruction’ had en daarmee een invasie legaliseerde.

Een gat van 200 miljoen? Geen enkele financieel expert die bekend is met de cijfers en de geschiedenis van van de laatste 20 jaar of zo, gelooft dat. Voor wie het niet weet. Elke eerste draft van Financien voor een begroting van het volgende jaar ziet er zo uit. Een soort wensenlijstje zonder enig beleid en inclusief alle risico’s . Dus zonder enige keuze aan de in inkomens- (belastingen) noch aan de kostenkant (kosten/uitgaven). Elke keer is dat 2 minuten schrikken maar als je dan naar de basis van de begroting kijkt realiseer je je dit een volledig verkeerd beeld geeft. De minister financien neemt dit startpunt en gaat dan aan het werk.

Maar voor de MEP en POR komt dit natuurlijk heel goed uit. Bovendien komt het ook heel goed uit voor het CAFT, dat al 3 jaar gefrustreerd toe moet kijken dat Aruba helemaal zonder hulp en de goede raad van CAFT negerend om de belastingen flink te verhogen, haar eigen huishud boekje op orde brengt. Maar ook het CAFT kan nu even haar gelijk halen.

Echter de realiteit is dat het kabinet Mike Eman het tekort teruggebracht heeft in 3 jaar van 9% plus naar een half procent. Zoals je kunt lezen in de berichten die er nu naar buiten komen is een grootgedeelte van het 200 miljoen een bedrag dat de overheid van Aruba nog niet heeft gekregen van CITGO.

Dat bedrag zou natuurlijk voor het einde van het jaar komen. En dan zou de 0.5% tekort gewoon gehaald gaan worden.

Wat MEP en POR nu gaan doen is dat bedrag naar 2018 sluizen, wat zorgt voor een groter tekort in 2017 en een bevestiging van Mike Eman als de MP die een financieel debacle veroorzaakte en bovendine voor een gunstig beeld geven over 2018 voor de nieuwe regering…die een wonder een financieel wonder zal verrichten.

Dat is het spel en dat moet het publiek wel weten.

Maar er gaat meer gebruiken. De MEP en POR gaan deze ‘Weapons of Mass Destructions’ gebruiken om hun oude recepten te koken: BBO met een paar procent om hoog (met flinke inflatie tot gevolg) en een aantal groepen, waaronder het 500-kamer hotel achter Arashi en een op Eeagle beach, zullen een GO krijgen om te gaan bouwen….cla bo ta! Alles draait weer! Bovendien wordt 2018 een top jaar voor het toerisme omdat de helft van de hotelkamers in de Caribbean verwoest is en CITGO gaat draaien.

Dus alles gaat lopen.

Nieuwe mensen overal, genoeg geld in kas, bepaalde sponsors van de partijen en vrienden en kennissen kunnen bediend worden en hier en daar zal het nodige aan bonussen voor iedereen betaald worden. Want dat is het recept van zowel de MEP als POR.

Dat is het spel. Maar beseft de bevolking waar ze voor gekozen heeft? Groene supporters waar zijn jullie?????

HIER HEBT U DE PROEF

Dank aan Curtis Fraser van POR die zo aardig was om mij dit stuk te sturen. Nu kan iedereen precies lezen niet alleen wat de concept begroting 2018 van Financiën inhoudt, maar ook dat de AVP begroting 2017 helemaal gehaald gaat worden.

Zowel de inkomsten als de uitgaven en derhalve op 0.5% tekort uit gaat komen. Zoals in dit stuk staat…dit is een conceptbegroting 2018 opgemaakt door Financien waarin alle wensen van de departementen zijn opgenomen en allerlei risico’s zoals bijvoorbeeld de 69 miljoen van CITGO die (nog) niet zou zijn binnen gekomen.

Maar dit wil allemaal nog niets zeggen. Zoals ook in het stuk staat, nu moeten er beslissingen genomen worden over de inkomsten en de uitgaven als de plus 0.5% gehaald moet gaan worden. Zegt vooral dat de AVP het heel goed gedaan heeft, er absoluut geen sprake is van een financiele chaos en dat de begroting 2018 nog lang niet klaar is.