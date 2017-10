Organisacion Idea cu workshop “Shift your Mindset, Save your Business”

Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (Idea) kier invita tur esnan cu tin un negoshi existente of cu ta den proceso pa habri un negoshi, pa asisti na Idea su workshop c uta carga e titulo: “Shift your Mindset, Save your Business”. E workshopi aki lo tuma lugar dia 14 oktober proximo.

E orador pa e workshop aki lo ta Sra. Michelle Brooks, propietario y Managing Director di PJ Consulting Group VBA.

E workshop ta completamente GRATIS y lo ta na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio E industria, situa na e di dos piso di Sun Plaza Mall, for di 10.00 am pa 12.30 pm.

Pa tur empresario existente of esnan cu ta den proceso pa habri un negoshi y cu kier atende e workshop aki, mester inscribi via email: info@idea-aruba.com of via telefoon: 5821181 ext. 440/439.

Cupo ta limita. Nos ta wardabo!