Otmar Oduber di POR: Cu denuncia serio contra Gobierno riba entrada di ilegalnan, droga y arma via nos costanan

Locual cu ta tumando luga riba nos pais pa loke ta criminalidad na e momentonan aki ta inaceptabel. Pa bo combati criminalidad mester tin integridad y ultimo tempo e forma di proceder di diferente Minister ta laga e pais aki cu un sabor hopi amargo.

Mas ainda ora cu tin mas cu 24 ora cu a pasa cu tin un Minister deteni y bo no ta scucha for di Gobierno nada di kico ta e posicion of e siguiente pasonan cu lo wordo tuma.

Lider di Pueblo Orguyoso y Respeta (POR) Otmar Oduber ta enfatisa cu no ta cuestion di e persona cu ta deteni, sino cu ta trata di integridad y moralidad di e Gobierno cu ta wordo refleha den e actitud di e gabinete na momento cu ta ignora e tipo di procesonan cu ta tuma luga manera cu ta tumando luga na e momentonan aki.

Awor nos ta na augustus y ya a surpasa e cantidad di 60 atraco cu tabata un record aña pasa na 2016. Durante ultimo bishitanan cu POR a tene den comunidad, ketobay ta tende cu hendenan no ta sinti nan sigur den nan cas mas.

POR a tuma nota tambe cu den e ultimo simannan aki kier haci un keho publico hopi serio pa e hecho cu ta constata cu Gobierno ta sigui tapa e realidad di e casonan di ilegalnan cu ta drenta nos pais. Na diferente ocasion ta mira cu ta publica cantidadnan mucho mas abou di hende cu ta drenta Aruba of cu a wordo gara drentando Aruba, esaki ta conta pa arma y droga tambe.

Comunidad ni cuerpo policial ta wordo informa debidamente di e situacion real cu ta encera mucho mas persona ilegal cu ta drentando Aruba. E falta di informacion aki ta trece peliger pa trabou di nos Polisnan y seguridad di comunidad. A pesar di esaki no ta scucha Minister di Husticia bin cu un plan pa mira con ta bay atende cu e retonan cu tin actualmente pa seguridad, Oduber ta splica.

E situacion na Venezuela no ta mehorando pero no ta scucha Gobierno atende cu e preocupacion number un di pueblo pasobra simplemente esaki no ta prioridad pa Gobierno.

Sinembargo, POR den proximo gobernacion si lo percura pa cera nos fronteranan na un forma corecto, pasobra ta di eynan hopi droga, arma y varios persona cu menos bon intencion ta drentando Aruba, entre esunnan cu ta bin pa busca un mihor “por venir”, Oduber ta termina bisando.