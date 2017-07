Otmar Oduber di POR: Planeamento sin pia ni cabes di hospital nobo ta pone cuido na peliger

POR, e Forsa Nobo, ta keda nota cu decisionnan ta keda wordo tuma na Horacio Oduber Hospital cu no ta na beneficio di e calidad di cuido n’e pacientenan. Un ehempel recien t’e decision, cu porcierto a wordo tuma na ultimo momento, pa move e Intensive Care Unit (ICU) di Hospital for di e lugar central cu e tabatin p’e di 5o piso di e beddentoren nobo.

Lider di POR, Otmar Oduber a papia cu specialistanan y tambe personal di hospital, kendenan a indica cu e decision aki ta trece funcionalidad di e Hospital nobo completo den peliger y lo por resulta te hasta fatal pa pacientenan.

Cuater aña pasa a cuminsa construi un edificio cu cama nobo y renoba e edificionan existente di HOH. Normalmente, anto sigur den caso di proyectonan di embergadura aki, tin un plan cla caba di unda tur e departamentonan di e Hospital lo bay wordo situa, prome cu e construccion tuma lugar. Esaki sinembargo no tabata e caso cu nos Hospital.

Mientras cu a cuminsa caba, a lanta un comision cu representacion di management, enfermero y specialistanan y cu asistencia di entre otro Departamento di Logistica di Academisch Medisch Centrum Amsterdam cu lo mester bin cu un plan di con pa hinca e hospital den otro.

Na 2015 numa, pues cu dos aña caba di construccion tras di lomba, a logra entrega un raport na Hunta Directiva di HOH den cual a duna recomendacionnan a base di scenarionan cu ta tuma na cuenta entre otro factornan crucial manera acesibilidad y distancia di cana entre departamentonan clave manera entre otro OK y Röntgen.

E raport aki tabatin como punto di salida e.o. cu ICU lo keda unda e ta, den un lugar central entre e beddentoren nobo y e edificio bieu.

Tambe lo introduci un Acute Opname Afdeling (AOA) den cual pacientenan nobo cu ta drenta via Eerste Hulp lo por wordo tuma den Hospital sin cu nan mester cana dor di henter edificio.

Ademas den e plan nobo no mas cu 2 paciente lo wordo ubica den kambernan di e beddentoren, cual lo ta un mehoracion grandi riba e situacion actual na unda hopi biaha te hasta tin 6 paciente riba un kamber.

Na maart 2017, na un manera inespera mientras cu edificio nobo tabata casi cla caba, Hunta Directiva a dicidi cu ICU lo bay wordo ubica den di 5 piso di e edificio nobo. Motibo pa cu esaki lo ta pasobra e ICU actual lo no ta cumpliendo cu rekisitonan cu recientemente a wordo haci mas severo.

Pa drecha esaki n’e lugar ideal unda ICU tabata lo tabata imposibel. Decision radical aki a wordo tuma sin haci ningun tipo di consulta cu enfermeronan of staf medico.

Sinembargo POR sa cu Hunta a discuti tur esaki si cu e Minister actual di Salubridad Publico, dr. Alex Schwengle, cu di manera aki tambe ta carga responsabilidad p’e decision cu sin duda alguno lo bay tin consecuencianan negativo grandi p’e hospital nobo y su funcionamento.

Despues di a consulta cu exepertonan, Otmar Odube ta indica cu pa cuminsa, move e ICU p’e di 5 piso di e beddentoren ta elimina no menos cu 30 kamber di paciente nobo. Kambernan cu tin nan certificacion di Joint Commission International (JCI), e organisacion internacional cu ta para pa seguridad di pacientenan rond mundo. Esaki riba su turno ta haci cu den edificio bieu e kambernan ta bay ubica 4 paciente, kitando espacio pa p.e. specialistanan por papia den tur privacidad cu nan paciente.

Pero esey no ta tur cos. Kambernan den Departamento di Oncologia cu ta situa den edificio bieu tambe ta bay di 2 pa 4 cama, cu definitivamente ta un paso atras for di nan situacion actual. Pa motibo di riesgonan di infeccion, e aumento di cama aki tin como consecuencia cu Departamento di Oncologia por wel di lubida su certificacion di JCI, cual sigur tabata un di e metanan pa cu e beddentoren nobo.

Departamentonan di Oncologia y Hematologia tin e pacientenan mas fragil den nos Hospital. Net nan mester di aceso liher pa ICU. Den e plan nobo, esaki no ta bay t’e caso.

Finalmente e cambio aki ta haci cu mester schrap por completo e introduccion di AOA! Pues situacion na Eerste Hulp ta keda mesun cos cu tin actualmente y riba cual tin hopi critica.

Di otro banda, Hunta Directiva di HOH si ta move nan oficinanan p’e edificio nobo den kambernan ultramoderno cu no a wordo traha pa nan, pero pa acomoda paciente…

Den e floorplan descabeya aki, reanimacion di paciente ta bay ta mas dificil, pasobra e reanimatie-team lo bay mester move paciente dor di dos liftblok pa por yega n’e area di reanimacion den edificio bieu.

Si mester cruza di edificio pa edificio, esaki ta bay por solamente via un gang cu un hanchura di apenas 1,60 meter. Dos cama no ta fit banda di otro eyden. Cu of sin spoed, paciente lo mester warda p’e otro cama sali for di e gang prome cu por drenta.

Den e set-up nobo, un di e dos liftnan nobo di e beddentoren lo bay wordo uza exclusivamente pa ICU.

Esaki ta bay haci cu enfermeronan, staf medico y pacientenan lo bay mester warda dobel mas largo pa por move di piso pa piso. Esaki riba su mes caba por ta peligroso p’e paciente.

E inversion enorme di alrededor di 240 miyon florin pa renoba Horacio Oduber Hospital tabatin como meta cu Aruba su hospital mester bira ‘future proof’, y cla pa funcional optimalmente p’e proximo 50 pa 75 aña.

Pero awor caba cu apenas e beddentoren nobo ta cla, por bisa cu pa motibo di decisionnan decabeya nos Hospital lo ni por cumpli cu rekisitonan basico.

Es mas, p’e proximo decadanan pueblo di Aruba ta bay paga pa un Hospital nobo cu ta bay funciona pio cu e Hospital cu nos tin awor.

Mientras tanto Corsou si ta bay haya un Hospital cu un floorplan y diseño funcional. Otmar Oduber y POR kier sa con por ta posibel cu un Hunta Directiva y un Minister por tuma decisionnan pa cambia plan asina sin consulta enfermeronan, staf, of te hasta Parlamento.