Otmar Oduber: Paradera y Piedra Plat a conoce un cara nobo y atencion unico durante ultimo añanan

Awor en adelante henter comunidad y specialmente habitantenan di Piedra Plat y vecindario lo disfruta di e proyecto di Paradera Corridor cu ta inclui e rotonde na Bright Bakery.

Henter e proyecto ta forma parti di embeyecimento di Paradera/Piedra Plat, cu ta yuda mehora producto Aruba, banda di e hecho cu e careteranan ta un ader principal pa diferente atraccion na Aruba.

Awe tur hende cu ta biba y transita den e area por mira un cambio grandi cu a wordo logra danki tambe na e contribucion di partnernan cu a mira e importancia di un proyecto asina y e trabounan excelente di e compania BIC cu ta esun encarga pa realisa e proyecto grandi aki.

Otmar Oduber ta indica cu e ta hopi contento y satisfecho cu e logro aki cu ta no solamente embeyece e area di Paradera y Piedra Plat, pero tambe ta un ventaha grandi pa loke ta seguridad y fluho di trafico specialmente na loke tabata e crusada di Bright Bakery.

Actual lider di POR tabata e Minister cu a carga e proyecto di Paradera Corridor for di su fase inicial te cu su retiro for di Gabinete Mike Eman II y su salida for di AVP.

Durante e periodo aki a finalisa e prome y di dos fase di e proyecto y a inicia e fase tres cual ta conduci cu awe ta entrega e rotonde cla. Ta keda falta solamente e ultimo fase di Paradera Corridor cu lo mester yega te na entrada di Santa Rosa. Ta felicita henter pueblo di Paradera y Piedra Plat cu e e realisacion di e proyecto.