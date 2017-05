Otmar Oduber (POR) a reuni cu directiva di APFA: Edad di pensioen di behes mester por wordo flexibilisa

Diaranson ultimo, lider di e plataforma politico Pueblo Orguyoso y Respeta (POR), sr. Otmar Oduber a reuni cu directiva di APFA. E reunion tabata hopi interesante for di cual a ricibi informacion hopi valioso tocante con e fondo ta wordo maneha. APFA ta un fondo di pensioen di NV nan di Gobierno y empleadonan publico y por a tuma nota cu e tin un progreso hopi grandi.

“Mester elogia directiva di APFA pa e forma hopi serio di maneha e fondo cual a duna nos hopi confiansa pa futuro pa locual ta encera e fondo. Ta mira si, cu tin cierto cosnan cu nos por bay discuti den futuro, esey ta netamente e aspectonan cu E Forsa Nobo ta papia continuamente di dje cual ta ‘deeltijdpensioen’, cu si ta wordo aplica pa p. e. empleado publico.

E opcion di “deeltijdpensioen” ta un di e opcionnan cu kier wak con por introduci esaki pa pension di behes (AOV). Caminda cu por crea oportunidad cu personanan por bay cu pensioen prome cu nan yega edad di 65 aña. Esaki ta significa cu e ta keda un opcion y cu no solamente mester keda warda y wak te na e edad di e acumulacion di mey aña cada aña aworaki te na 65 aña, cu ta bira e momento cu bo por bay cu pensioen.

Sinembargo, semper percurando pa mantene bo fondo sano (mescos cu APFA ta haci cu empleadonan publico)”, sr. OtmarOduber a splica.

Esaki ta e proposicion cu plataforma politico POR tin pa comunidad. 80% di hendenan cu ta cobra e pension di behes (AOV) ta depende unicamente di esaki y p’esey ta importante pa por tin alternativa/opcion pa e grupo grandi aki.

Flexibilidad

“E intencion ta pa duna e pensionado un opcion cu a base di e tipo di trabou cu el a eherce, cu e tin e opcion pa bay cu pension mas trempan. Entre otro un pensamento ta, manera cu ta sosode den Gobierno cu APFA, cu un persona por traha en bes di 8 ora pa dia e ta traha 4 of 6 ora pa dia y ta haya e diferencia paga den pensioen.

Importante den esaki ta, cu no ta perhudica e fondo di pensioen, ni di APFA y ni di AOV cual ta e pensioen general di ful Aruba. Esaki ta brinda e oportunidad e ora na e pensionado cu kier baha mas trempan, cu e mes lo por traha un of otro forma di gana placa (huur apartement, traha bolo, bende cuminda, cose, etc.), combina cu su pensioen, e trabou aki e ora ta mas suave pa e pensionado”, segun sr. Oduber.

“Un di e cosnan cu tambe POR ta enfoca riba dje ta e hecho cu e pensionado aworaki ta paga e “volle pond” di e “sociale lasten”. Nos di E Forsa Nobo ta haya cu esaki no ta husto y cu mester implementa un forma cu e peso completo no ta cay riba e pensionado, esey mester wordo discuti cu e diferente fondonan.

Separacion di belasting cerca un pensionado tambe ta bira un otro punto di enfoke riba e programa di POR. Na momento cu bo ta un pensionado y cu bo tin un actividad/trabou adicional na bo pensioen, no por ta asina cu nan ta conta nan dos hunto y riba esey mester bolbe paga belasting, pasobra ya a paga belasting riba bo parti di pensioen caba. Pues lo mester crea un sistema nobo caminda cu ta riba e entrada adicional so bo ta paga pensioen”, sr. Otmar Oduber a splica.