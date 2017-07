Otmar Oduber (POR): Plataforma POR ta rechasa atakenan y destruccionnan tumando luga dor di oponentenan politico

Den nomber di tur colega di partido Pueblo Orguyoso y Respeta (POR) kier a haci peticion na e aspecto civico cu mester tuma luga pa loke ta trata e temporada di eleccion nos dilanti.

Manera ta conoci, nos partido ta concentra hopi rib’e aspecto di loke ta e “Plan di Accion” cu a trece dilanti pa comunidad di Aruba. Sigui p’e programa di partido pa cual a invita y a atrae cantidad di candidatonan rib’e lista di POR.

Mester bisa cu a tuma nota cu den e ultimo siman, un cantidad di vandalismo ta tumando luga den nos comunidad, cantidad di atropeo contra cada derecho di ciudadano.

“Nos partido a bisa na hopi ocasion cu mientras “they go low, we go high”, pa cual nos a cuminsa e partido aki cu ne. Cu e meta di partido pa informa nos comunidad y ofrece comunidad di Aruba un propuesta di gobernacion nobo y diferente”, lider di POR, Otmar Oduber ta bisa.

Ta “keur af” tur atakenan cu ta tuma luga na nivel personal, tur atakenan cu ta tuma luga riba hogar di hende pa loke ta trata bandera, borchi entre otro di cua signatura cu e por ta. Tur dia nos mester lanta y pensa cu nos ta biba y celebra un democracia akinan na Aruba y cu definitivamente nos mester ta contento cu nos no ta biba manera pais bisiña (Venezuela). Pero cu aki na Aruba nos tin e libertad di tin un opinion.

POR ta para pa libertad di por expresa bo opinion, mescos cu bo ta pidi e derecho di cada un persona wordo respeta den e comunidad Arubano. P’esey awe ta pidi partidonan politico y tur simpatisantenan y haci un apelacion pa respeta opinion di cada un persona na Aruba, special den e temporada aki (9 simannan cu falta pa eleccion).

“Tin temanan suficiente pa nos debati riba dje y tin topiconan di interes general cu nos di partido cada un siman tras di otro ta atende cu comunidad di Aruba. No tin tempo p’e tipo di atakenan aki sea fisico, personal of riba propiedad di hende akinan na Aruba. Nos ta para pa un campaña limpi unda cu kier hiba informacion na comunidad y brinda e confiansa dia 22 di september”, Oduber ta bisa.

“Plataforma Pueblo Orguyoso y Respeta ta completamente transparente y ta e partido cu mas tanto por mira ta organisa fundraising. Cada un actividad di POR ta pa recauda fondo pa inverti’e den programa di partido, den plannan y tambe ta pidi contribucion pa articulonan pa di e forma aki por expresa nos programa politico den comunidad di Aruba”, Oduber ta termina.