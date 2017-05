Otmar Oduber: Pueblo ta sclamando pa un miho cuido medico na Aruba

POR lo presenta su puntonan di enfoke e siman aki

Cuido medico na Aruba mester atencion urgente, esey ta un secreto publico. Casonan pa ilustra e siuacion aki tin asina hopi y cada un tin un importancia grandi pa loke ta e desaroyo di nos comunidad, Otmar Oduber di POR ta duna di conoce.

E ta indica cu tin un deficiencia grandi den varios sector di e cuido medico na nos isla cu mester atencion urgente y nos pueblo ta sclamando p’e. Tin falta di specialistanan, tin un tempo di espera demasiado largo, tin biaha hasta casi 1 aña pa un pashent por logra wordo mira pa un specialista. Despues di esaki tin biaha e persona ta wordo manda pa haci testnan y atrobe mester warda den cierto casonan lunanan largo rib’e resultado.

Esaki ta haci cu e pashent y su familiarnan ta desespera y ta dicidi di (ora tin e medionan financiero) pa busca nan salud den exterior.

Di otro banda Oduber ta menciona e situacion di e dokternan cu a studia den e region y cu no ta wordo permiti pa traha na Aruba. E ta considera esaki un hilaridad mirando cu no solamente hopi sino ta tur di nan ta bay cu un studielening di Aruba, cu porcierto a haya e okay di Departamento di Enseñansa y ora nan regresa nan no mag di eherce nan profesion.

Pero tambe mayoria di pacient cu ta bay exterior via AZV ta bay hustamente e regionnan unda cu nos estudiantenan di medicina a gradua.

Es decir, ta midi cu dos diferente midi y ta pushando nos hobennan medico pa busca un futuro profesional leu di nan pais y ta perhudicando nos mesun hendenan cu mester cana un caminda di cruz pa por haya e cuido medico cu nan merece y tin mester di dj’e.

E lider politico ta menciona tambe e remedinan unda cu a bay over na kita hopi di nan for di e lista di AZV mientras cu otronan a wordo cambia pa remedi generico, cu riba su mes no ta generalmente malo, pero cual no tur hende ta bay bon cu nan.

Esaki ta algun di e dolornan cu ta wordo biba tur dia den pueblo y cu nos hendenan ta sclamando pa haya atencion. POR a base di su “bottom up approach”, unda a logra haya hopi reaccion y a base di encuentronan cu tabatin cu diferente gremio y instancianan lo presenta e siman aki e puntonan di enfoke y accion cu lo mester desemboca den e oferta na comunidad, o sea e plan di partido, Otmar Oduber a declara.