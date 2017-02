Otmar Oduber: Si Hueznan y Fiscalnan no kier actua, e ora mester cambia ley y exigi mas castigo contra abuso sexual di menornan

Otmar Oduber, di plataforma politico E Forsa Nobo (POR) a indica cu si Hueznan y Fiscalnan no kier actua, e ora mester bay over na cambia ley y exigi mas castigo contra esnan cu ta comete abuso sexual di menornan.

E delito teribel aki contra un criatura inocente merece un castigo pisa y no algun luna of un par di aña manera ta sosode na nos isla. Ultimo por a compronde cu fiscal a exigi 3 aña di prison pa un homber cu a abusa di un menor. E tipo di castigo asina abou no ta refleha e crimen cometi contra e menor cu lo keda marca pa resto di su bida.

Ta comprondibel cu tin diferente factor cu mester tene na cuenta ora di exigi castigo, pero no por ta asina cu un criatura inocente mester carga pa henter su bida e efectonan di e crimen cometi contra dj’e, mientras cu esun cu a comete ta keda un periodo di 3 aña den prison conoci como hotel KIA y depues di esey e ta sigui cu su bida manera nada un pasa, of hasta ta bolbe comete e mesun crimen aki contra un otro criatura inocente.

E mensahe aki cu ta wordo manda pa e malechornan ta mas un incentivo cu un castigo.

Berdad ta cu den Parlamento a aumenta e castigo pa abuso sexual te na 8 aña y por bay te na 16 aña, pero e manera di proceder di Fiscal y Huez no ta bay di acuerdo cu e castigonan aki.

P’esey mester mira den e direccion di un cambio di ley unda por stipula un castigo minimo tambe pa e tipo di crimennan aki.

“No ta cuestion cu nos kier para den sapato di huez of fiscal, ta cuestion cu nos comunidad no por sigui soporta y acepta tur tipo di crimen cu ta wordo cometi, den e caso aki abuso sexual y mas ainda abuso sexual di menornan. Mientras cu e abusadornan aki sigui haya castigonan di lunanan of un par di aña, e crimennan lo continua y hasta lo aumenta mas ainda.

P’esey ta importante pa mira e diferente posibilidadnan pa un castigo di berdadero relevancia wordo duna na e criminalnan”, Otmar Oduber a bisa.

E ta agrega cu den e programa di POR, como tambe despues di september cu E Forsa Nobo forma Gobierno, e tema aki lo haya e atencion necesario y den caso cu mester, a traves di Parlamento lo adapta e ley pa e criminalnan ricibi e castigo cu nan merece y husticia wordo haci pa esnan cu a pasa den e trauma aki.