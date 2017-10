Otro campaña exitoso di Lotto, E Loteria di Aruba – Cash Fun cu Raspa y Gana a saca nombernan ganador

Despues cu a cuminsa cu e campaña dia 24 di juli, ayera a saca e nombernan ganador durante e sorteo di merdia di Lotto.

E weganan participante tabata Gold Rush, Bonus Jackpot y Ten Times the Money. Durante e campaña mester a pega 2 ticket no-ganador di Bonus Jackpot na otro of 2 di Ten Times the Money na otro, of por a participa cu un solo ticket di Gold Rush.

Manera semper a pidi pa scirbi number, fam, adres y number di telefon patras di cada ticket pa asina haci bo participacion uno valido.

PROME PREMIO: 4 premio di 1000 florin CASH

1. Steve Wingh – Seroe Blanco 67-B

Elvin J. Roza – Pos Abou 35-D Vanessa Henriquez – Semeleerstraat 15 Iris Werleman – Paradera 10-B

SEGUNDO PREMIO: 3 premio di 500 florin CASH

1. Magda Lacle Wever – Sisalstraat 27

Jeanara Rosa – Seroe Patrishi 332

3. M. Lacle – Boegoeroei 4-A

TERCER PREMIO: 2 premio di 250 florin CASH

1. Cyprianus Hill – Pitastraat 42-A

Juanita Silva – Papilon 17-E

Palabranan di pabien ta bay na tur e ganadornan di e campaña Cash Fun cu Raspa y Gana. Por pasa na Oficina principal di Lotto na Paardenbaaistraat 10, cu un ID valido, pa busca bo premio.