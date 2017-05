Otro exitoso Opendag Marinierskazerne Savaneta

For di 10 or di mainta te cu 4 or di atardi, ta masha hende a bishita Mariniers Kazerne Savaneta, pa pone nan mes na altua di tur loke cu Marina Real ta haci pa Aruba.

E evento anual aki, tur aña ta den luz di recaudacion di fondo tambe pa un of mas fundacion cu tanto mester di yudanza financiero.

E asistencia di ayera ta surpasa sigur 19 mil bishitante, loke ta un otro record.

E recaudacion e aña aki ta destina pa Stichting Kinderhuis Imeldahof y Fundacion Siñami Paso Pa Paso.

E aña aki tambe Mariniers Kazerne a organisa e asina yama “Superlottery”, cu tambe a aumenta e montante recuada mas ainda, ya tur hende kier a gana e faboloso premionan cu tabatin disponible.

Un Open Dag exitoso sigur, pa cual nos palabra di felicitacion na tur esnan envolvi di Mariniers Kazerne.