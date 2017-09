Pa caba cu corupcion y escandolonan cu a rondona Gobierno actual – Pueblo lo percura p’e sorpresa awe nochi

Ricardo Croes, lider di RED a acudi den prome oranan di mainta na su centro di votacion cu ta na Centro di Bario Tanki Lender. El a ser compaña pa mayoria di e candidatonan riba lista di RED.

E ta contento cu e periodo di campaña a finalisa, sperando cu pueblo a haya tur informacion cu mester.

E no kier bisa pa kende vota, pero tur hende sa pa kende no mester vota. Pesey awe ta dia di cambio y dia di decision, cu no por sigui asina, pesey vota consciente.

Boso voto lo dicidi futuro di e pais aki, segun Ricardo Croes. E ta ser considera un persona controversial, pero esey ta interpretacion di cada uno. Partido RED ta boga pa un Gobierno di coalision y pa no permiti pa un solo partido keda eligi pa dirigi e pais aki.

Mester caba cu caba cu e circo aki, core cu tur payaso, segun Ricardo Croes. Esaki ta un forma pa caba cu tur loke ta corupcion, y escandolo cu a bin ta rondona e Gobierno actual.