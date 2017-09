Pa e di tres aña consecutive, Aruba Tourism Authority ta invita comunidad di Aruba pa e evento ‘eat local’

Di 1 te cu 31 di october, “Eat Local Restaurant Month” lo duna bishitantenan y localnan e oportunidad di explora Aruba su rikeza culinario. E aña aki mas cu 70 restaurant local lo participa cu prijsnan reduci riba nan menu. Restaurantnan cu ya caba tin un menu local lo añadi platonan special cu enfasis riba sabor crioyo. Un cantidad di restaurant lo ofrece nan menu cu prijs fijo na prijsnan reduci di 15 dollar pa lunch y 30 pa 40 dollar pa dinner. No tin mester di coupon of voucher special. Djis pasa na un di e restaurantnan participante y come dushi na prijs economico.

E evento aki ta un iniciativa cultural cu ta brinda e oportunidad pa realsa nos platonan autentico y sabornan local cu ta inspira pa mas cu 90 nacionalidadnan riba nos isla.

Restaurantnan cu ya caba tin platonan local riba nan menu existente, lo añadi platonan special y asina poniendo acento riba sabornan autentico.

E iniciativa aki a wordo desaroya pa Aruba Tourism Authority (A.T.A.) pa demostra Aruba su diversidad culinario y duna realse na Aruba su sabornan unico y incorpora esaki den menunan di tur restaurantnan participante y su clientela local y internacional.

Pa disfruta di special aki, por pasa na un di e restaurantnan participante y pidi pa bo Eat Local Special. Pa cierto restaurant si ta recomendabel pa haci reservacion. Esey por masha facil riba www.aruba.com/eatlocal of via Facebook.