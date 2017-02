Pa evita malentendimento STT no tin nada di accion cu accion convoca p’awe

For di Gerard van Doornspeek, vocero di Werkgroep Setarafvloeiiers, nos a haya un comunicado di prensa, cu ta haci mencion di un accion cu nan a planea dilanti di Bestuurskantoor pa awe mainta for di 10 pa 12or.

E publicacion aki a causa algun malentendimento, pa cual Albert Franken den su calidad di Presidente di Sindicato di Trahador den Telecomunicacion (STT), kende a pidi hasta un rectificacion.

Pero AWEMainta no ta cumpli cu un rectificacion, pero un aclaracion, pasobra no ta STT ta organisa ningun clase di accion, pero t’e grupo di Setarafvloeiiers, kendenan manera ta conoci a gana nan caso den Corte, despues di hopi aña di lucha, sin a haya asistencia di STT ni di SEPPA, y parce cu te awe nan no a haya nan pago, pa cual awe mainta, kier organisa un accion.

Ta di spera cu esaki ta debidamente splica na dirigentenan di STT, cu e accion aki no ta di nan parti, pero di e grupo di Gerard van Doornspeek.