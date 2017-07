Pa luna di juni, Aruba a yama bon bini na 85,288 bishitante

Luna di juni ta mustra di ta consistente si compara esaki cu juni 2016, na unda por mira un reduccion di solamente 1.6% turista ‘stay-over’. Esaki ta 85,288 bishitante en total pa nos destinacion.

P’e asina yama year-to-date 2017, 526,743 turista a bishita nos isla, cual ta 8.7% menos cu e mesun temporada aña pasa. Si nos exlui e bishitantenan Venezolano, por mira un aumento di 7.6%, ekivalente na 489,119 bishitante.

E Mercado di Venezuela, manera ta bon conoci, ta conociendo caida cual sigur ta impacta e cifranan di cantidad di bishitante. No obstante ingreso pa pais Aruba ta fuerte y ta ilustra cu e impacto di caida den volumen di Venezuela ta minimo.

Si exclui e mercado fragil di Venezuela, por mira un crecemente consistente durante e periodo di 2015 pa 2017.

Turismo ‘stay-over’

Aruba ta wordo representa den tres diferente continente. Compara cu juni aña pasa, pa 2017 e turismo procedente for di e continente Norte Americano a aumenta cu 6.3% y ta trece 69.9% di total di turismo pa nos destinacion.

Na juni, Merca a aumenta cu 6.2% y Canada cu 9.8%. Pa e prome 6 lunanan, e continente aki a subi cu 8.5% pa turismo pa Aruba.

Latino America a baha cu 22.4% di cual Venezuela a baha cu 44.9% compara cu juni aña pasa. Colombia a subi cu 10.0%. E continente di Latino America ta trece 21.5% di e total di turismo pa Aruba. P’e prome 6 lunanan, turismo procedente di Latino America a baha cu -47.0%, primordialmente mara na caida for di Venezuela.

Pa loke ta Europa por nota un aumento di 0.4% compara cu e mesun luna aña pasa. Hulanda a baha cu 8.6%, y Reinonan Uni a aumenta cu 2.0%. E continente Europeo ta cubri 8% di turismo pa Aruba.

P’e prome 6 lunanan, Europa a trece 7.1% turista mas pa Aruba compara cu e mesun temporada na 2016.

Turismo crucero

Durante juni 2017, 39,237 pasaheronan crucero a bishita nos destinacion riba un total di 13 diferente barco crucero. Compara cu luna di juni aña pasa, turismo crucero a crece cu 54.2% (juni 2016 Aruba a haya 25,452 bishitante for di 7 crucero).

En total p’e prome 6 lunanan di 2017, Aruba a ricibi 435,137 pasaheronan crucero for 183 diferente barco, esaki ta ekivalente na 15.6% mas pasahero compara cu e mesun temporada aña pasa y 4 barco crucero mas.

Turismo en general pa Aruba

Merca su prestacion ta fuerte, claro hunto cu diferente otro mercado tambe y e combinacion di esaki ta refleha tambe den resultadonan comparti dor di AHATA.

E bahada for di Venezuela ta impacta e volumen di e bishitantenan ‘stay-over’, pero esey sigur no ta impactando e calidad, cu ta ser midi e. o. dor di entrada pa socionan den turismo y pa pais Aruba. Si compara volumen di Aruba pa cu otro destinacionnan den region di Caribe, por ripara cu nos destinacion ta wordo afecta fuertemente pa cu e situacion di Venezuela, aki mester tene na cuenta cu Aruba ta e mercado primario pa Venezuela tambe, den area di Caribe.

E impacto di Venezuela ta wordo sinti na Aruba relativamente mas riba area di volumen, pero no riba aspectonan cu ta mara na ingreso pa medio di turismo. E prestacion fuerte di Merca y otro mercadonan ta refleha un ganashi pa camber (RevPar) sumamente fuerte y grado di ocupacion na hotelnan sumamente fuerte.

Esey no kiermen cu Venezuela no ta importante, e pais aki ta keda un mercado cardinal, pero ora ta papia di e producto hotelero, e dependencia di Venezuela ta menos.

Mester tuma nota cu awendia hopi Venezolano ta keda tambe of ta propietario di un condominium.

Pa aña 2016, un total di 66.6% di e bishitantenan Venezolano a keda na ‘otro tipo’ di acomodacion cu no ta hotel. Esakinan tabata inclui tambe, den e aña aki, apartamentonan mas economico cu tabata wordo uza p’e bishitante Venezolano ‘no tradicional’, cu awo no ta bishita mas.

Parti esencial di e strategia di A.T.A. tabata pa sigura cu entrada pa medio di turismo wordo afecta menos cu ta posibel. Pa esaki a inverti e. o. aña pasa AWG. 4 miyon adicional den mercadeo na Merca, cual a pusha resultado di ultimo kwartaal di 2016 y di e prome 6 lunanan di 2017.

Hotelnan / AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association p’e luna di juni, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a aumenta cu 5.5% compara cu 2016. Esaki den cifra ta US$ 185.90 na 2016 compara cu US$ 196.06 pa 2017. E rendimento pa camber disponibel, e asina yama RevPAR a aumenta cu 8.5% di US$ 142.28 na 2016 pa US$ 154.36 na 2017.