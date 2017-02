Pa motibo cu nan no ta cumpli, Belasting a pone beslag riba cuentanan di InselAir

Algun tempo atras, tabata empleadonan di InselAir Aruba, cu a pone beslag riba cuentanan di e compania, te cu InselAir a dicidi di entama un caso hudicial, pa lanta dicho beslag.

Corte na dicho ocasion a mustra cu maske cu e empleadonan tin tur razon di mundo, y pa nan no perde nan entrada y pa no kibra e compania, no por a bay di acuerdo cu e acto di e empleadonan.

Aparentemente esey no a pone gerencia di InselAir razona y percura pa cumpli cu su obligacionnan pa cu pago pa cu Departamento di Belasting.

Y pa evita cu e retrazo ta birando mas grandi y pa duna tur hende un trato igual, Belastingdienst a actua y a pone beslag riba cuentanan di InselAir Aruba.

E decision aki di parti di Departamento di Belasting tin consecuencia tambe riba un di e avionnan MD, cu tabatin intencion pa dun’e “liber”, pero cu ainda demas avionnan di InselAir Aruba ta geground y lo keda asina tambe, te ora cu Inspectornan di Hulanda keda cla cu nan investigacion.

Intencion di parti di Departamento di Belasting ta pa cuminsa na bende algun pertenencia di InselAir Aruba na vindishi, ainda prome cu fin di siman aki, y/of sigur otro siman.

Como pertenencia, e avionnan registra bao di Aruba, lo no ta parti di e posibel vindishi aki.