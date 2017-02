Pa prome biaha den historia di Universidad di Aruba: Ryçond Santos do Nascimento ta defende su tesis pa bira Doctor

“E ta hopi importante pasobra nos ta haya un evento historico diahuebs awo, ora nos haya e prome PHD Defense di Universidad di Aruba”, asina mr. Viola van Bogaert, docente di e facultad di ley na Universidad di Aruba a duna di conoce cu un sonrisa di satisfaccion riba su cara.

E evento lo cuminsa pa 6:30pm den aula di Universidad y lo conta cu presencia di Gobernador, Minister Presidente y varios dignatarionan y invitadonan mas.

Ryçond Santos do Nascimento lo defende su PHD tesis cu tin como titulo “Het Koninkrijk ontsluierd”. El a defende caba na Universidad di Groningen y diahuebs e ta defende dilanti un comision di evaluacion na Aruba, pero cu den su mayoria ta docentenan halto di Hulanda y otro paisnan. Ta bon pa enfatisa cu un di e profesornan cu a evalua e tesis na Hulanda ta e propio Prof. Ernst Hirsch Ballin, cu lamentablemente no por ta na Aruba pa e presentacion aki.

E tesis ta masha importante pa henter Reino Hulandes, pasobra e ta investiga e structural estatal entre e paisnan cu hunto ta forma Reino Hulandes. Pa Universidad di Aruba, esaki ta un momento historico pasobra nunca antes tabatin un alumno pa defende su tesis pa PHD na Aruba. Tin diferente hende cu tin e estudio si, pero no a studia na Universidad di Aruba of por lo menos no a defende e tesis aki. Asina p. e. tin e propio Rector di Universidad di Aruba, dr. Glenn Thode, kende a defende su tesis na Universidad di Groningen.

Ta invita tur esunnan interesa pa sigui e presentacion aki di cerca, pa subi e Facebook di Universidad di Aruba, e evento ta cuminsa pa 6:30pm.

Ryçond Santos do Nascimento a defende su tesis na Universidad di Groningen y dor di e “double doctorate”, awor ta defende na Aruba tambe.