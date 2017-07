Paga bo boet y bo belasting of lo bo haya Afpakteam ta cobrabo

E accion di Afpakteam Integral di Aruba pa loke ta cobramento di boetnan atrasa y vorderingnan di belasting a duna bon resultado.

Dia 3 di juli ultimo un relato di prensa a keda publica, cu tabata contene un yamada pa paga boetnan atrasa y vorderingnan di belasting.

Den e siman ey, Ministerio Publico a cobra un suma di Afl. 57.695,-.

Departamento di Impuesto a cobra un suma di 259.188,- den e siman di 3 pa 10 di juli ultimo, entre otro relaciona cu e relato di prensa en cuestion.

Den nomber di Ministerio Publico y Departamento di Impuesto, Afpakteam ta bolbe haci un yamada na personanan cu tin boetnan atrasa of vorderingnan habri, pa bin paga.

Caha di Ministerio Publico ta habri di dialuna pa diabierna di 8.00’or di mainta pa 11.30’or di merdia y di 1.00’or pa 3.30’or di atardi.

Caha di Departamento di Impuesto ta habri di dialuna pa diabierna di 07.45’or di mainta pa 11.45’or di merdia y di 1.15’or pa 3.30’or di atardi.

Afpakteam ta un cooperacion entre Ministerio Publico (OM), Cuerpo Policial di Aruba, Aduana, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam), Departamento di Impuesto, FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), KMar (Koninklijke Marechaussee), Kustwacht di Aruba, Meldpunt (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) y RST.

CRIMEN NO TA PAGA!

Afpakteam ta dedica na combati criminalidad financiero economico y a cuminza traha riba prome di maart di e aña aki.

Si bo persona tin informacion tocante señalnan di labamento di placa, acerca Afpakteam via mail afpakteam@kparuba.com of via tiplijn: 11141.