Parlamentario Andin Bikker a pidi reunion urgente di Parlamento pa haya update referente refineria di Aruba

Parlamentario mr. Andin Bikker, kende ta Presidente di Comision Permanente encarga cu companianan estatal y autor di e mocion a base di cual a institui e comision cu a explora re-apertura di e refineria, a manda pidi un reunion urgente cu e Minister encarga cu Energia y ademas cu Refineria di Aruba (RDA), den e comision cu e ta presidi.

Esaki e.o. den luz di e reciente raport di Banco Central “Economic Outlook May 2017” den cual ta indica cu pa 2016 mester a tene cuenta cu un “postponement in the refurbishment of the oil refinery”.

Mirando cu e crecemento economico premira pa pais Aruba pa 2017 ta grandemente basa riba e actividadnan relata n’e refineria (CBA: “The Aruban economy is projected to expand (in real terms) in 2017 by 3.4 percent, driven in large part by the refurbishment activities of the oil refinery.”) y informenan reciente den media financiero cu lo tin retonan pa haya financiamento p’e proyecto, ta tarea di Parlamento pa pidi informacion y wordo debidamente informa dor di Gobierno y RDA riba e ultimo desaroyonan.

Andin Bikker a expresa cu e ta spera cu e reunion lo por tuma lugar pronto pa por haya mas claridad riba e tema.