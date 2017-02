Parlamentario Clarisca Velasquez (AVP): En toen…was het stil!

“Nos no ta tende ni lesa den medionan cu MEP a bisa algo rib’e ultimo boletin di CAFT? Rarara. Tur ora MEP ta recuri y ta yena nan boca cu rapport di CAFT. Pero diripiente nan ta keto rib’e ultimo buletin di CAFT. No ta cumbini nan papia di e ultimo boletin di CAFT”, segun Parlamentario Velasquez.

“Ta pasobra e ta bon pa Aruba, ta pasobra e ta positivo pa Aruba y no pa nan politicamente.

MEP solamente ta papia riba algo si politicamente e por yuda nan. No ora e ta bon pa Aruba ki mishi, ora e ta malo di biaha nan ta bula riba dj’e pa purba score politicamente y mas pio pa nan cu CAFT mester a admiti cu e presupuesto 2017 su cifranan ta klop “als een bus” “on the dot” y cu Aruba ta bayendo den bon direccion pa un deficit di 0,5% p’e aña aki y cu otro aña Aruba pa prome bes den historia lo tin surplus. Hopi bon pa Aruba y jammer pa MEP”, e Parlamentario a bisa.

“Despues cu a demostra cu MEP ta incapaz y floho hasta pa bay trabao nan ta haya e mal noticia pa nan cu CAFT a saca su ultimo buletin admitiendo cu Aruba ta ” on the dot” cu su cifranan di presupuesto 2017 caminda MEP y otronan hambra pa poder ta papia estupidez riba presupuesto 2017. Awor nan tur tin cu guli nan gañamento y estupidez riba prespuesto 2017 di Aruba. Gobierno a demostra cu su presupuesto 2017 ta realistico y awe e ta haya rason cu e ta “on the dot” cumpliendo y rib’e bon rumbo pa baha su deficit na 0.5%”, Parlamentario Velasquez a conclui.