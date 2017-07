Parlamentario Clarisca Velasquez: Nobatonan den politica mester informa bon prome cu skirbi articulonan cu no ta cuadra cu berdad y no bira mescos nan lider falso cu nan tin cu ta sr. Otmar Oduber

A kere cu hende cu kier drenta politica kier bin yuda na crea un miho Aruba y no pa bin malinforma of desinforma nos comunidad. Proyecto Bo Bario ta un proyecto cu a bin ta haci hopi den nos barionan na Aruba. No solamente riba tereno di deporte, pero riba aspectonan mas amplio, segun Clarisca Velasquez.

E creacion di e MFAnan na Aruba a bin for di consulta cu barionan. Tur siman e Bus di Salud ta sali pa barionan p’e aspecto di salud. A bin cu bunita iniciativanan riba diferente tereno pa engrandece y embeyece nos barionan.

Y nos por conclui despues cu a bay haci politica barata cu un proyecto cu manera a splica Gobierno no por actua riba esaki, cu proyecto Bo Bario no a resulta, pasobra proyecto Bo Bario t’e miho cos cu por a existi ora kier papia di drecha bario riba tur aspect, Velasquez ta splica.

Rib’e aspecto di embeyecimento, e departamento aki a haci hopi trabao bunita y a envolve e bario completo den verfmento y embeyecimento di barionan. A bin cu e “broken window theory” cu ta di drecha tur cas cu ta decai y/of ta basha nan abou di manera cu ta drecha n’e aspecto di seguridad den bario, lantando asina e sentido di siguridad y di comunitarismo den e bario.

A drecha e aspecto pa cu seguridad cu ta iluminacion den hopi barionan rond Aruba. A drecha camindanan den barionan cu asfalt y klinker, haciendo e barionan uno di 5 strea.

E proyecto Bo Bario a percura pa haci hopi barionan limpi for di autonan bieu te cu frigidairenan bieu cu tabata poni den barionan pa haci esakinan limpi. A traha parke di recreo den barionan.

El a resulta den diferente bario na Aruba, e Parlamentario ta remarca.

Awo bo no por kier drenta politica y bo ta bay saca potret di un proyecto den bario cu ta decai no pa falta di Gobierno, pero di fundacion priva cu Gobierno no tin nada di bisa ni por haci nada den esaki. Esakinan ta “cheap shot” cu e lider falso di e partido nobo a cuminsa siña su pupilonan nobo den politico. Pero nan mester informa drechi si prome cu kier haci politica barata cu cosnan cu Gobierno no por haci nada, pasobra ta di fundacion priva e proyecto ta, Velasquez ta mustra.

Ta lamenta cu hendenan ta drenta politica y ta trece informacionnan eroneo den medionan di comunicacion y/of ta trek conclusion despues cu nan a bay saca potret di un proyecto cu fundacion priva ta dicidi pa bisa cu proyecto cu bario no a resulta.

E politico nobato aki mester bay core den diferente bario rond Aruba p’e wak con diferente bario a haya canchanan di deporte cu yerba cu por hunga mini football y “batting cages”.

Di otro banda, ta compronde cu di hende falso manera nan lider, nan no por siña nada drechi! Tabata palabranan di Clarisca Velasquez.