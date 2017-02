Parlamentario Desiree de Sousa Croes (AVP): Union Europeo a stipula castigo minimo di 10 aña pa caso di abuso sexual di mucha

Parlamenario Desiree de Sousa Croes di fraccion di AVP a informa cu el a dirigi un carta cu diferente pregunta na Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, relaciona cu castigo minimo p’esnan cu comete abuso sexual contra muchanan menor di edad.

E serie di pregunta ta dirigi riba un decision di Corte Europeo cu ta data for di 2011 caminda a dicidi cu lo actua cu man duro contra hendenan cu ta abusa sexualmente di muchanan menor di edad.

“Pa hopi siman caba nos aki na Parlamento ta reuniendo pa mira con por atende den un forma mucho mas eficiente y fuerte, contra di abuso di muchanan menor di edad y asina evita cu e cos aki sigui pasa aki na Aruba, na mes momento nos ta buscando un forma con nos por logra cu e castigonan ta cuadra cu dolor ocasiona na e victima.

Nos a busca mas informacion, e.o. den e Europeserichtlijnen, manera tur hende sa nos tambe ta ciudadanonan Europeo, y eynan nos a bin haya sa cu ya december di 2011, den Parlamento Europeo, a pasa un ley na unda cu ta pidi pa tur e estadonan miembro di Union Europeo, nan tin como castigo minimo de caso di abuso di muca ora cu ta trata di un mucha bou di 12 aña, un minimo di 10aña di castigo.

Relaciona cu esaki lo mi manda un serie di pregunta na Minister di Husticia dicon nos no ta tene nos mes na ‘richtlijnen Europeo’ aki.

Nos tin hopi critica riba e cantidad di castigo cu abusadornan di mucha ta haya y aworaki nos a bin haya ‘richtlijnen’ Europeo cu ta bisa cu den caso di caminda a mishi c’un mucha cu no a penetra, tin un castigo di un aña y den caso caminda berdaderamente tabatin penetracion di un mucha bou di 12 aña, ta papia di un castigo minimo di 10 aña.

Esaki ta richtlijnen Europeo cu a pasa caba den luna di december di 2011 y den mesun richtlijnen aki, ta pone tambe cu despues cu e persona haya culpabel di e delito di abuso sexual contra un menor di edad, ta prohibi e persona aki di traha cu mucha, den un trabou caminda e ta yega den contacto cu mucha.

Hasta ta prohibi cu e lo por si no ta na su trabou, e no por ta den cercania di mucha y aki nos por pensa cu si un persona cu ta biba den un bario caminda tin hopi mucha chikito, e lo tin cu muda di e bario aki of su señora of un persona yega na dje, tin un crèche of ta docente den henter Union Europeo, e ta prohibi p’e persona aki sigui haci e trabou aki caminda e por bin den contacto cu muchanan chikito.

Nos ta bida den un comunidad chikito caminda un hende asina facilmente por bin den cercania di muchanan y aki na Aruba nos no tin e regla caminda un persona aki ora cu despues cu e sali tin cierto condicion na cual e tin cu mantene su mes na dje, mi ta kere cu e ora ta bon nos bay mira esaki mas di cerca sin nos por hinca e parti aki den nos leynan, pa haci posibel cu uno, e persona aki ta haya e guia profesional y di dos e ta wordo prohibi cualkier contacto cu muchanan chikito.

Esaki ta sumamente importante ya cu nos tin cu considera claro cu victimanan di abuso sexual ta victimanan sumamente vulnerabel y nos mester proteha nan prome cu algo pasa nan pero ora cu nan bira victima, den henter e proceso nan tin cu keda wordo protegi, pero despues cu e abusador mester sali bek, p’e no por con contacto at all cu su victima, pero tampoco cu otro mucha.

Nos sa cu aki na Aruba ultimamente mayornan, bisiña, docentenan, nos tin wowo riba nos muchanan mucho mas cu mi ta kere antes, pa motibo cu aworaki nos ta discuti hopi riba e topido di abuso di mucha caminda nos sa mas y mas di esaki y nos suplica ta pa tur den comunidad, den cualkier funcion bo por tin, pa si bo sa algo cu pasa cu no ta corecto, pa no duda den denuncia esaki.

No keda keto ora cu ta trata di mucha, tuma e telefon, yama y bisa kico bo a scucha, apesar cu ta un tempo pasa, pero tambe controla kico muchanan ta wak riba internet ya cu tin hende grandi cu ta tuma contacto cu muchanan, pa denuncia e personanan aki, ya cu pronto nos ta bay entrega e cambio di ley caminda grooming ta bira prohibi y castigabel pa nos leynan.

Mientrastanto mi a manda e prome set di pregunta pa Minister di Husticia cu e peticion p’e pasa esakinan pa Ministerio Publico pa nos haya informacion riba e maneho di e departamento aki y con nan ta traha riba e casonan di abuso sexual di menor di edad,” Parlamentario Desiree de Sousa Croes a declara.