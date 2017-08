Parlamentario di AVP Melvin Tromp: MEP ya a priminti mas cu 1000 hende trabou y no ta sincero cu pueblo

“Un lider politico cu no por ta sincero ni sikiera durante di campaña electoral cu su pueblo, no por bira un gobernante sincero cu lo traha pa interes di mesun pueblo cu el a sinta gaña cu promesanan falso y sin contenido”.

Parlamentario Melvin Tromp di fraccion di AVP ta mustra cu durante di e actual campaña electoral, ya pueblo por a tuma nota cu e lider di MEP y su miembronan riba lista, no ta drentando cas cu mensahenan basa riba berdad, pero colma di mentiranan inecesario.

“Ora un politico ta drenta cas di nos hendenan, e prome punto di balor mas grandi cu e por hiba pa nos pueblo, ta papia cu e berdad y solamente e berdad.

Berdad ta cana man den man cu sinceridad y ora un lider politico manera Evelyn Wever Croes y otro politiconan veterano manera Glenbert Croes di MEP no haci esaki, e ta crea un situacion di desconfiansa y un falta di respet masha grandi mes pa cu nos pueblo votador.

Lider di MEP, Evelyn Wever Croes, kende ta aspira pa un dia e bira Prome Minister di Aruba, mester cuminsa mustra mas respet y bira mas sincero cu nos hendenan y no sigui insisti riba un storia fantasma cu e mes a crea riba un suma di 60 miyon cu e ta acusa Gobierno di AVP di a saca for di fondo di SVB.

Den un entrevista duna na prensa, e propio Director di SVB, ing. Edwin Jacobs ta mustra cu Evelyn no ta papiando berdad, cu nunca Gobierno di AVP a saca fondo for di SVB cu n’e momentonan aki, e fondo aki ta mas solido cu nunca.

Igualmente tin otro candidato di MEP, un politico cu hopi aña den e ramo aki caba, pero kende ya caba a ofrece trabou na mas cu mil hende caba, cu promesanan falso cu simplemente su persona y ni su partido MEP lo por cumpli cu esaki.

Ta lanta e pregunta ta di con politiconan asina ta falta respet na nos hendenan, ta hiba mensahenan cu no ta cuadra cu berdad y acerca ta haci promesanan cu nan mes sa for di inicio, cu nan lo no por cumpli cu esakinan.

Ora ta priminti asina hopi hende trabou y net ta mesun politiconan di partido MEP aki ta papia di para proyectonan cu ta den ehecucion caminda lo perde centenares cupo di trabou, ta papia di boycotea tur decision tuma pa Gobierno di AVP, ta dificil pa kere cu MEP lo por cumpli cu e promesanan aki.

Pueblo pa ultimo 8 aña a mira na unda placa di pueblo a bay, den cuanto proyecto cu ya caba a keda ehecuta pa Gobierno di AVP, cantidad cu ta wordo ehecuta actualmente y otro proyectonan cu ainda ta cerca di inicia cu nan ehecucion, ta mustra e seriedad den gobernacion di nos partido compara cu e desaster cu Gobierno di MEP a laga e pais aden na 2009.

Gabinete Mike Eman ta trahando pa bienestar di pueblo caminda pueblo ta mira unda su placa ta bay, esta bek pa pueblo y no den saco di bufete di abogado of den saco di amigo y famianan caminda pueblo no a beneficia di e placanan aki,” Parlamentario di AVP, Melvin Tromp a mustra.