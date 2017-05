Parlamentario Donny Rasmijn (AVP): Hopi factor ta hunga un rol den caida di benta di Caya Grandi

Prome cu aña 2010, Caya Grandi tabata den un situacion penoso dor cu rond di Aruba a cuminsa bin cu mall y tabatin un hotel pa adictonan. Consecuentemente e hotel aki a atrea e adictonan rond di Aruba pa bin den caya ya cu tur e factornan pa nan sigui nan adiccion a wordo concentra den Caya Grandi. Benta di droga, vandalismo di tiendanan, di auto, molester na clientenan, hortamento di saco cu mercancia cu a caba di wordo cumpra y mucho mas tabata tuma lugar na gran escala tur dia, Parlamentario Rasmijn ta splica.

Como un solucion pa e caya, e Gobierno di e tempo ey a dicidi pa haci un Bingo Hall di e caya p’asina por tin bida eyden. E plan aki no a cay na bon tera y pueblo a rechasa esaki.

Gabinete Eman a tuma rienda di e maneho di nos pais na final di 2009 y e plan pa drecha e Caya Grandi y hacie un atraccion turistico y comercial a tuma lugar.

Despues cu e caya a wordo renoba, cu por cierto a tuma su tempo, Caya Grandi a cuminsa haya bida bek y nos por a presencia yen di tiendanan cu a habri nan porta atrobe.

Aruba a gana premio cu e proyecto aki y te ainda e proyecto ta wordo considera esun di mas bunita di Caribe. Aunke nos localnan a cuminsa cumpra bek den caya, nos por bisa cu ta e turista Sur Americano, especialmente esun di Venezuela tabata esun cu tabata gasta mas placa den caya y riba nos pais en general, segun Rasmijn.

Despues AruParking a cuminsa cobra pa parkeamento den Oranjestad despues cu e ley a wordo aproba den Parlamento. E ehecucion di e proyecto a bay hopi lihe y bo por bisa “brutal” y el a haya hopi critica di nos localnan specialmente ora nan auto ta wordo geklem sin ningun aviso previo. Apesar di AruParking caya a sigui crece dor cu tabatin un avalancha di turismo Venezolano riba nos isla cu tabata haci negoshi den Caya Grandi.

“Nan tabata bende y cumpra cos den caya, pero ta nan tabata e factor comercial mas grandi den caya”, Rasmijn ta mustra.

E Venezolanonan tabata bin na gran cantidad y tabata haya hopi critica di Parlamentarionan di oposicion sin tene cuenta cu e efecto positivo cu nan tabata tin riba nos comercio.

Awor e turista Venezolano no por bin di e facil ey mas y tampoco nan por gasta placa manera prome, pasobra e Gobierno Venezolano a restringi e turismo pa Aruba severamente.

Awor entrada di nos economia a cay cu 240 miyon florin pasobra turismo di Venezuela a cay cu casi 68%, e Parlamentario ta sigui splica.

“Esaki naturalmente ta afecta e benta den Caya Grandi y consecuentemente tiendanan ta pasa temponan dificil y diferente di nan a cera nan porta.

Actualmente, Partido MEP a organisa un protesta hunto cu diferente doño di tienda den caya unda cu nan a drenta den tribuna di Parlamento y a stroba e reunion publico exigiendo Gobierno pa habri e caya bek pa auto core pasa aden y pa stop di klem e autonan cu no ta paga pa parkeer etc. Esaki ta un acto totalmente robes y por tin su precedencia.

Dus mas grupo lo por cuminsa haci esaki.

Normalmente e grupo aki mester a bay Bestuurskantoor pa entrega un manifesto pero no por bay contra nos regalanan y bin para grita nos Prome Minister den Parlamento manera cu Partido MEP a orkestr’e”, Rasmijn ta mustra.

Aunke Caya Grandi no tabata parti di e reuinion publico cu tabata tumando lugar, tog e punto a wordo debati riba dj’e y finalmente tabatin dos mocion cu a wordo presenta y vota riba dj’e. Finalmente, e mocion di Fraccion di AVP a wordo aproba unda cu ta urgi Gobierno pa haci un estudio den un corto periodo pa wak kico ta e factornan principal pakico e benta den caya a cay. Nos sa cu compra on-line ta hopi in unda cu productonan ta wordo cumpra for di Merca y treci te na bo porta di cas y tambe nos politiconan mes ta biaha bay haci compras, p. e. riba Black Friday na Merca, y ta bin bek cu garoshinan yen di compras.

“Ta hopi factor ta hunga un rol den caida di compra den caya y nos mester busca un solucion duradero y real pa lanta e comercio bek na Aruba en general”, Parlamentario Rasmijn ta termina.