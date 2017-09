Parlamentario Donny Rasmijn: MEP cu grito populista riba asunto di hedging sin splica con y kico

Parlamentario Donny Rasmijn, miembro di fraccion di AVP ta mustra cu ultimo simannan durante di e campaña politico cu ta tumando lugar pa eleccion di dia 22 di september proximo, pueblo por tuma nota cu ta ser presenta pa diferente politico, cual puntonan di accion ta mustra mas tanto riba puntonan loke el a considera ‘populista.’

“Nos por a publicacion di un serie di punto di promesa, pero cu ta sin contenido y hasta sin seriedad pa trata di gana atencion di pueblo.

Ya caba tur hende sa cu partido MEP a sinta den Parlamento, di baina nan ta bin trabou, di baina nan ta participa riba nivel y riba dje nan no ta presenta cualkier estudio of proposicion cu ta make sence den Parlamento.

Awor nos por mira un lista di MEP cu e.o. baha prijs di awa y coriente, ta pone cu nan lo bay elimina hedging, ta papia di importa gasolin mas barata y ta lanta e pregunta na MEP ta con nan ta bay logra esakinan.

Prome tin cu bisa riba e asunto di hedging, ta algo cu semper a wordo haci caminda tin biaha ta sali gana for di dje y tin biaha e no ta sali bentahoso y nos tin cu menciona cu un par di aña pasa a wordo gehedge na un volumen hopi mas halto cu lo normal na un mal momento, cu a resulta cu net e ora ey despues cu el a wordo formalisa, prijs di crude oil a baha hunto cune e fuel oil tambe a baha.

Esaki tabata un bon oportunidad cu a bay perdi pa reduci e prijs y gastonan riba awa y coriente y nos tin cu bisa cu semper e asunto di hedging a wordo haci tanto bou Gobierno di AVP y Gobierno di MEP, bou tur Gobierno ya cu nunca e asunto di hedging tabata pasa via di Minister of di Parlamento y no tabatin control riba esaki.

E compania WEB tabata haya su consehonan for di expertonan y nan tin nan grupo di experto den e compania y eynan e decisionnan ta wordo tuma y consecuentemente den e caso menciona, e no a resulta bentahoso p’e compania, pero nos por a ripara cu cambionan ta bay wordo haci el respecto.

Den futuro cu yega momento pa bay dicidi di uza e sistema di hedging, lo tin cu consulta cu Conseho di Minister prome cu tuma e tipo di e decisionnan aki cual sigur lo ta bon ya cu e ora e por wordo carga politicamente compara cu e situacion actualmente caminda e compania ta haci’e normalmente caminda tin ora e ta gana y tin ora e ta perde.

Ultimo añanan cu e no a sali bon, no nifica cu ta bay elimina hedging ya cu e tipo di contract aki ta percura pa mantene un prijs constante cu ta duna e compania cu por mantene e prijs abou ora cu e prijs ta halto y ora cu esaki subi.

N’e momentonan aki cu e prijs di fuel oil ta para na $50 pa bari, ta bon pa mantene e prijs aki ya cu nos sa cu otro aña e prijs lo subi a base di tur e desaroyonan cu tin actualmente e.o. diferente conflicto cu tin, ta bay haya problema grandi cu e prijsnan lo bay subi.

Nunca por bisa cu ta bay elimina hedging ya cu ora haci esaki y e prijs ta schommel aki aya, nunca bo ta sigur cuanto ta bay paga na awa y coriente, locual tabata e caso y ta un asunto cu no ta zomaar ta bin papia di elimina hedging y cual proceso ta rekeri un estudio y analisis profundo y ta algo cu ningun momento partido MEP a presenta tras di su vision pa elimina hedging.

MEP no tin otro alternativa y simplemente ta lansa un grito populista sperando di gana popularidad cu e tipo di gritonan aki.

Na mes momento ta bin dilanti e prijs di awa y coriente y nos tin cu bisa cu nunca antes a yega di sosode cu prijs di awa y coriente a baha den ultimo 8 añanan durante gobernacion di partido AVP, a baha den e forma cu el a sosode durante di e periodo aki.

Nos sa cu semper tur hende kier p’e prijs baha mas, pero di otro banda nos kier pa nos hendenan ta consciente cu e prijs di awa y coriente por varia, pero nos por tuma nota cu e ta sigui baha y ta algo cu nos ta premira pa otro aña tambe.

Si ta bay bisa cu ta bay baha prijs di awa y coriente locual ya caba nos sa cu ta bay pasa na cuminsa momento di otro aña caminda nos a splica esaki varios biaha, pero MEP ta pretende di a inventa algo cu tur hende sa caba cu ta bay tuma lugar, sigur bou di gobernacion di partido AVP y sigur ora cu nos ta sigui rumbo di energia alternativa cu lo percura p’esaki sigui baha den futuro,” Parlamentario Donny Rasmijn ta splica.