Parlamentario Jeffrey Kelly (AVP): Partido MEP hibando campaña estilo di “grabbelton”

Un biaha mas por a tuma nota den diferente medio di comunicacion y tambe riba medionan social, cu partido MEP no tin nocion di kico nan tin cu haci den e aña electoral aki, pa trata di haya sosten di un pueblo cu a castiga e partido aki dos eleccion sigui pa mal gobernacion.

Parlamentario pa fraccion di AVP, sr. Jeffrey Kelly ta afirma cu ta dificil pa compronde con hendenan cu ta aspira pa goberna nos pais ta trece ponencianan den medionan di comunicacion, manipulando informacion y purbando di troce e berdad. P’esey ta bon pa coregi tur informacion erroneo cu MEP ta trece dilanti.

“Tur dia, tur siman y na tur momento, miembronan di partido MEP ta sigui insisti pa conta storianan cu no tin argumentacion sano ya cu e berdad ta keda leu di loke nan kier pa pueblo kere di nan. P. e. MEP a publica un asina yama ‘lista di engaño’ di Minister Presidente Mike Eman, caminda e ta pone 10 punto pa sostene nan argumento, pero lubidando cu pueblo di Aruba ta un pueblo cu ta bon na altura di tur loke partido MEP ta capaz di haci.

Dies punto cu ta pone hende pensa cu e Parlamentarionan di MEP no ta biba na Aruba of simplemente nan no kier mira e berdad politico di un partido AVP, cu si a traha pa interes di desaroyo di nos pais”, segun Parlamentario Kelly.

“MEP e. o. tin e curashi di bisa cu reapertura di refineria ta un manipulacion, loke ta caba di confirma cu miembronan di fraccion di MEP ta sinta pa hunga weganan politico den reunionnan di Parlamento y no ta pone nan mes na altura di tur loke Parlamento ta trata.

Pa colmo nan tur a vota na fabor di e ley pa CITGO aña pasa y hasta hunto cu nan lider y otro colega di e partido, a pretende pa hopi tempo, cu ta MEP a logra reapertura di refineria pa awor bin bisa cu esaki ta un engaño.

Otro punto cu ta confirma cu MEP no tin interes pa traha como miembro di Parlamento den representacion di pueblo, ta ora cu nan señala cu ‘drechamento y mehoracion di finansa publico’ ta engaño y manipulacion, ya cu e Parlamentarionan di MEP a haya e ultimo certificacion di CAFT riba presupuesto 2017 cu ta papia palabra cla y ta loke MEP ta insisti pa no lesa y no haya sa e berdad”, e Parlamentario a splica.

P’esey Parlamentario Kelly kier cita e palabranan di CAFT p’asina duna e informacion corecto na MEP, pa nan compronde cu e Gobierno aki ta riba e caminda corecto pa pone nos finansa publico na ordo.

“Het Caft is van oordeel dat met deze toelichting Aruba voldoende onderbouwd heeft dat de vastgestelde begroting 2017 voldoet aan de norm uit artikel 14 lid 2 Laft die behelst dat het tekort van de collectievesector in 2017 maximaal 0,5 BBP bedraagt.”

“Hasta rib’e desaroyonan di AZV ta mustra cu MEP sea ta drumi den reunionnan di Parlamento (o sea ta ausente manera custumber) of no kier compronde kico ta pasando ya cu na 2014 Gobierno a inverti miyones pa sanea e fondonan aki pa evita cu esakinan lo bay perdi despues di e maneho desastroso di Gobierno di MEP, pero aki atrobe nan no tin e curashi di admiti cu cosnan a bay miho cu Aruba cu MEP den oposicion.

Segun MEP reduccion di tarifa di awa tambe ta un engaño y manipulacion y ta otro ehempel cu MEP no kier acepta cu un Gobierno por sirbi su pueblo, por traha pa su pueblo y no solamente famia y amigonan manera a sosode pa ocho aña durante gobernacion di MEP.

Cosnan a cambia y cosnan lo sigui cambia y mientras cu poco poco tur hende ta riparando e cambio grandi cu Green Corridor ta trece pa futuro desaroyo di nos pais, ta bisto cu MEP no por compronde cu e tipo di desaroyonan positivo aki ta posibel ora cu tin un Gobierno cu ta determina pa goberna pa sirbi e interes general di nos pueblo y pais”, Parlamentario Jeffrey Kelly a duna di conoce.