Parlamentario Jeffrey Kelly: E programa GED lo expande posiblidadnan pa sigui studia

Siman pasa a inicia cu e programa GED (General Education Development). E programa aki ta uno cu ta wordo duna na International School of Aruba y ta conta cu mas o menos 125 studiante desde 17 aña bay ariba.

E programa ta wordo duna na Ingles y meta principal di e programa aki ta pa ofrece e posibilidad na tur esnan cu pa un motibo of otro no a logra caba nan scol, pa logra esaki via e GED.

Parlamentario Kelly a compronde cu tin personanan adulto tambe ta haciendo uzo di e programa aki, locual sigur ta di aplaudi. Na final e programa GED ta duna e posibilidad pa sigui studia o sea na Universidad aki na Aruba of den exterior.

E programa GED ta un inversion di 600 mil florin cu ta wordo subsidia pa Gobierno di Aruba via e Onderwijsfonds cu Parlamento a aproba algun luna pasa.

Parlamentario Kelly ta contento di mira e entusiasmo cu e programa aki a spierta den esnan cu tin e gana di sigui padilanti y asina termina nan estudio. E diploma cu e studiante lo ricibi na final ta ekivalente na un diploma di Havo y esaki consecuentemente ta habri porta pa studiantenan por drenta un college na Merca y na Hulanda ta reconoce esaki na un HBO.

GED ta forma parti di e ley di Onderwijsfonds cu Parlamento di Aruba a aproba y awe nos ta mira cu e ta dunando su frutanan pa asina duna cada individuo cu kier sigui studia e posibilidad pa haci esaki.

Parlamentario Kelly ta finalisa deseando tur esnan cu a inscribi pa sigui e programa aki hopi exito.