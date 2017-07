Parlamentario Jeffrey Kelly: Un partido cu ta descrimina no merece e sosten di pueblo pa goberna nos pais

No a tarda mucho pa esnan riba lista di MEP realisa ki tipo di partido nan ta sostene. Esaki Parlamentario Jeffrey Kelly ta declara despues di a tuma nota di e rueda di prensa caminda un candidato cu ta riba lista di MEP a distancia su mes di MEP pa motibo di descriminacion.

Den e Aruba cu nos ta biba aden no tin espacio pa ningun tipo di pensamento y filosofianan descriminatorio. Nos mester respeta cada ciudadano di nos pais, no obstante su raza, color of religion. Partido di Pueblo Arubano (AVP) semper a sa di demostra cu e ta un partido cu ta respeta cada ciudadano di e pais aki y ta kere firmemente cu cada ciudadano tin derechonan igual, segun Kelly.

Scuchando e declaracion di e awo ex candidato di MEP no por saca otro conclusion cu e candidato a afirma loke na varios ocasion fraccion di AVP a trece dilanti, esta cu lider di MEP no ta e miho persona pa representa nos futuro generacion. Esaki tabata literalmente e palabranan di e ex candidato di MEP. Ta di lamenta cu un candidato cu a duna sosten na un partido durante 4 aña awo ta hay’e ta bandona e partido pa motibo cu e lo ta sinti su mes descrimina.

Den pasado caba partido MEP a demostra cu nan ta un partido cu tendencianan xenophobico. Parlamentario Kelly ta spera cu otro candidatonan riba lista di MEP realisa esaki y distancia nan mes di tur tipo di descriminacion di raza of color.