Parlamentario Jennifer Arends-Reyes (AVP): Parlamento a aproba mocion pa haci sondeo pa por contribui cu opvang di yiunan y wak si tin espacio fiscal pa haci e deducibel

Recientemente, e ley di crèche a ser unanimamente aproba den Parlamento. Un ley cu pa mas cu 20 aña Aruba a warda riba dj’e, den transcurso di tempo a yega di traha riba diferente concepto di ley cu no a conoce su realisacion, segun Parlamentario Arends-Reyes.

Na momento cu tin un caso lamentabel ta pasa na Aruba, sali den publicidad of ora cu tin competencia unfair di crèchenan clandestino e necesidad real pa Aruba, tin un ley asina ta resalta. Awor Aruba por bisa cu e tin un ley cu ta exigi pa tur centro di cuido di mucha cumpli cu rekisitonan basico pa por traha cu mucha y mayoria di centro di cuido existente ya ta cumpli cu mayoria di rekistonan basico aki, e Parlamentario ta splica.

Y asina mes e ley aki ta duna plazo di tempo pa por cumpli cu nan. Nan no ta rekisitonan cu ta irealistico of cu a inventa. Ta rekisitonan basico den e liña di locual ta traha cu ne den region y lo ta factibel e situacion pa Aruba sin compromete e calidad y sin cu e mester tin consecuencia drastico di aumento di prijs. Por ta lo mester haci uzo di algun asistente mas p’e grupo di muchanan di 3 plus p’asina reenforsa e cuido y supervision rib’e muchanan, pero locual cu bo ta haya a cambio, e extra ‘peace of mind’ cu e mayornan ta haya a cambio no tin prijs p’e.

Locual si ta un bon tendencia di diferente doño di trabou ta cu nan ta yuda contribui cu e pago di centro di cuido di mucha, Parlamentario Arends-Reyes ta mustra.

Durante e tratamento di e ‘ey di crèche, Parlamento di Aruba a aproba unanimamente e mocion pa haci sondeo pa wak con por contribui cu opvang di yiunan y wak si tin espacio fiscal pa haci e deducibel. Nos por a tuma nota di diferente partido politico cu ta promete cosnan cu ta existi caba of cu ta den tapara, Parlamentario Arends-Reyes ta termina bisando.