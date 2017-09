Parlamentario Jennifer Arends-Reyes: Turismo di Aruba ta uno stabil y tin un plan nobo pa sigui eleva Aruba den un destinacion top den region

Parlamentario pa fraccion di AVP, Jennifer Arends-Reyes, ta mustra cu durante di e periodo di campaña electoral pa eleccion di dia 22 di september, tin hopi informacion ta wordo publica y cu ta rekeri atencion y aclaracion riba algun.

Principalmente pa loke ta e sector di turismo, tin informacionnan sumamente positivo cu a wordo publica ultimo simannan cu ta hopi alentador pa nos comunidad.

“Pa loke ta turismo cu durante ultimo dianan nos por tuma nota di comunicadonan di prensa di varios entidad cu informacionnan sumamente postivo caminda e. o. nos por a tuma nota cu a entrega na Gobierno e “budget & corporate plan” pa 2018.

Esaki ta un paso sumamente positivo caminda ta confirma cu nos ta rib’e liña den tempo manera tabata indica semper caminda tin un planificacion unda e fondonan ta bay, cuanto nan ta y kico ta tur e ideanan cu nan kier trece dilanti”, segun Parlamentario Arends-Reyes.

“Durante di e lunanan cu a pasa nos ta tuma nota cu hopi a ser haci riba locual ta e futuro di turismo pa pais Aruba y nos por wak p. e. e plan cu a ser presenta cu ta cu mira pa futuro caminda a subraya e importancia di keda traha riba turismo pero toch lo mester adapta y inova riba esaki. Cu esaki nos kier bisa claramente cu nos no por uza e plan cu nos a bin ta uzando for di cuater aña pasa p’e proximo cuater añanan nos dilanti y nos mester por adapta na e mercado cu tin eyfo internacional.

Nos sa cu mester prepara tambe den e parti di turismo na momento cu nos ta depende di mas cu 86% di nos GDP riba turismo, nos mester tin un plan na momento cu lo por presenta un crisis global mas of si tin cualkier un of otro factor externo tambe cu lo por tin influencia riba nos turismo”, e Parlamentario ta splica.

“Na e momentonan aki turismo ta nos pilar economico stabiel y esey nos tin cu keda subraya, esta stabiel na momento cu bo ta tende oposicion papia y bo a puntra ta cual ta e cifranan cu nan ta uza, si esakinan ta oficial of no, na momentonan cu ta cual cifra nan ta compara cu otro tambe y un di e ponencianan cu nos a tuma nota di dje den medionan di comunicacion, oposicion ta bisa cu e fondonan di ATA ta mas cu locual ta ser treci paden bek pa ingreso di pais Aruba, compara cu e tempo di MEP en particular”, Parlamentario Arends-Reyes ta mustra.

“Un di e puntonan cardinal cu ta lubida kico ta e diferencia di e tempo aya cu awor cu tin un Aruba Tourism Authority y no mester lubida cu e sui generis aki ta un di januari 2011 a ser funda y prome cu esey tabatin un pot grandi di turismo, y mercadeo tabata un parti chikito di dje compara cu locual cu ta e total awor aki cu ta bay pa ATA.

Kiermen bo no por compara appel cu peer, no por compara un presupuesto total di turismo anto bo tabatin un parti chikito diseña pa mercadeo y awor bo tin un Tourism Authority cu tin e autoridad oficial pa pais Aruba tanto internacional como nacional pa promove Aruba y percura tambe pa e cifranan por keda stabiel y por planea na momento cu nos por wak kico ta pasando cu factornan externo cu lo por tin un of otro influencia riba nos pais”, e Parlamentario ta remarca.

“Na mes momento nos tin cu wak kico tin den e vision di AVP pa loke ta su programa di gobernacion ‘Aruba Padilanti’ y sigur tin algun punto cardinal di parti di turismo cu nos kier sigui mantene y mehora den e sentido cu si nos tuma palabra ‘upgrading’ di e producto Aruba, kico kiermen cu esaki y locual cu nos tin ta ofrece. Diferente entidad y compania y coorporacion grandi tanto priva internacionalmente como pais Aruba ta invertiendo den e producto di Aruba.

Nos tin tambe hopi di e fondo di roomtax y locual ta paga di impuesto na momento cu turistanan ta drenta Aruba, esta e tourism levy, tur ta bay pa eleva e producto Aruba. Tin tambe e parti di timeshares ta bay pa TPEF cu ta e tourism product enhancement fund cu ta un fondo relativamente chikito cu ta tres pa cuater miyon cu ta percura pa diferente proyecto specifico”, Parlamentario Arends-Reyes ta enfatisa.

“Den su totalidad e meta ta keda pa up grade e producto Aruba y hunto tur e nanishinan mester ta den mesun direccion y ta locual mi ta kere ta cosechando e exito den turismo.

Ningun momento na Aruba nos por bisa p. e. e turismo crucero a baha bou di 600 mil pasahero, ningun momento nos por bisa cu e hotelnan nan ocupacion a baha bou di 75% pa 80% cu ta algo sumamente importante pa nos subraya.

E ingreso pa pais Aruba ta stabiel y a keda subi y nos ta depende di mas cu 3 biyon florin di locual ta ser subraya di parti di Banco Central riba turismo. Semper nos a bisa cu nos ta bay keda mantene e parti di calidad riba cantidad y ta algo cu nos ta bay sigui enfoca riba dje, esta e calidad. Tanto pa loke ta e calidad di servicio y trato na e trahadornan pero sigur tambe e parti di experiencia cu nos kier pa nos bishitantenan hiba despues di un bishita aki na nos isla”, e Parlamentario ta continua bisando.

“Mester bisa cu Aruba ta un di e paisnan den region cu tin mas cu 80% di ‘return visits’ loke kiermen cu ora un turista bin Aruba, e ta keda c’un impresion asina positivo, asina caluroso di nos isla, cu nan ta bin bek nos isla y ta hasta dispuesto pa inverti.

E experiencia cu nos ta papia di dje ta riba diferente tereno manera e. o. esun cultural, esun ecologico y hopi biaha tambe nos tin cu capitalisa rib’e parti geografico caminda nos ta hopi cerca di nos mercado principal, esta Merca.

Akinan nos por a wak cu durante transcurso di tempo Aruba Airport Authority tambe a percura pa nos tin mas aerolinea cu mas conexion cu diferente parti di Merca cu ta haci cu Aruba ta bira un destinacion facil pa yega”, Parlamentario Arends-Reyes ta señala.

“No mester lubida tampoco cu Aruba tin e ‘US pre-clearance’ cu ta algo unico pa nos isla y cu ta facilita e bishitantenan Mericano den e caso aki, cu lo ta desea di bin nos isla.

Aruba a percura tambe pa e parti di inovacion continua y nos por wak e parti caminda nos tin e sistema di check bio-metrico, cu ta hopi conoci, tambe e parti di kiosknan, e happy flow, y esakinan ta e base cu nos tin cu sigui traha riba dje pa loke ta turismo”, Parlamentario Jennifer Arends-Reyes ta conclui.