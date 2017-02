Parlamentario Lorna Varlack Jansen: “Prome grupo di trahador di refineria cla pa cuminsa cu proceso di reapartura”

Un grupo di 200 trahador pa refineria, a ricibi siman pasa nan ‘badge’ oficial cu cual nan por subi tereno di refineria, pa participa den e proceso di preparacion p’e reapertura di e instalacion aki.

Parlamentario Lorna Varlack Jansen di fraccion di AVP ta mustra cu sin duda tabata un momento grandi como parti di e trabou inmenso cu Gobierno di AVP a bin ta haciendo pa algun aña, pa logra reapertura di e refineria di San Nicolas.

“Ta sumamente satisfactorio pa no solamente e momento aki ora cu 200 trahador a ricibi nan badge oficial di trabou, pero pa henter e proceso cu ta forma parti di e reapertura di e refineria di San Nicolas.

Poco poco e plan di e proceso aki lo cana su curso cu eventualmente tin cu conduci na reapertura di e refineria di San Nicolas y esaki tabata e prome grupo di 200 trahador cu dentro di algun luna, segun e trabounan ta bay ta avansando, lo aumenta finalmente na 600 trahador cu lo ta den servicio di e refineria ora cu henter e proceso keda complete, pero tambe di un grupo di 2000 persona cu lo ta trahando indirectamente cu e refineria.

Manera ya caba a wordo menciona den documentonan oficial di e acuerdo di reapertura di tur hende a haya conocemento di dje, e efecto laboral di e reapertura aki lo nifica cu nos por papia di un grupo grandi di persona cu lo ta envolvi den henter e proceso di e refineria den futuro.

Cu tin politico ta trata di bagatelisa tur cos ta un hecho ya cu mientras cu politiconan di oposicion a trata asina hopi di gana credito cu e logro di e reapertura di e refineria, awor ta mesun hendenan aki ta trata di crea incomodidad den e sector laboral cu informacionnan sin base y incorecto.

Tur loke cu ta pasando y ta bay pasa den futuro pa loke ta di e proceso pa tuma hende den servicio, ta documenta y bon palabra for di tur partido envolvi y bou di ningun circunstancia lo permiti un of otro desaroyo cu no ta segun palabracionnan entre Gobierno y e compania envolvi.

Gobierno di AVP ta un Gobierno serio, cu tin mas cu 7 aña demostrando na pueblo e seriedad cu ta trahando riba desaroyo di nos pais, no manera partidonan di oposicion cu semper a grita di tin companianan interesa, pero nunca a presenta un solo compania cu kier a tuma e refineria over.

Ya pa algun luna caba por a mira luznan sendi den un refineria cu Gobierno di MEP a paga tur su luznan, hasta ordenando oficialnan halto di Valero, pa pone refineria riba nan lomba y by cu esaki pa Merca.

Awe ta mesun politiconan di e partido aki, ta trata di crea un impresion negativo riba henter e proceso cu a cuminsa for di aña pasa, algun tratando di hunga heroe cu gritonan bashi, sin c’un dia nan a duna un tiki di aporte n’e proceso di reapertura aki di e refineria,” Parlamentario Lorna Varlack Jansen (AVP) a duna di conoce.