Parlamentario Lorna Varlack Jansen: Renobacion biblioteca San Nicolas importante den formacion di studiantenan

“E temporada di campaña y e preparacionnan pa eleccion 2017 a cuminsa. Politiconan experencia y nobatonan di cada partido ta drenta casnan cu nan programa di gobernacion pa 2017 – 2021 cu e meta pa convence pueblo cu nan programa t’esun mihor.

Unabes cu un hende acepta e reto pa drenta politica y pa participa na eleccion nan mester ta integro y nan mester ta honesto cu pueblo.

Mi ta contento di ripara cu awendia nos ta deal c’un pueblo hopi mas consciente y informa cu no ta cay pa promesanan bashi y cu ta consciente di tur e trabounan cu a wordo haci e ultimo añanan.

E politica anticua pa traha riba sentimento di hende of di bisa cu e Gobierno no a haci nada pa un districto no ta funciona mas”, segun Parlamentario di AVP, Lorna Varlack Jansen.

“Trabounan a wordo haci ful rond di Aruba y pueblo ta reconoce esaki ora nos drenta den e casnan. E trabounan ta sigui den futuro ora gobernacion di AVP sinta un biaha mas.

Mi por aprecia cu tin politico di otro partido cu ta consciente cu trabounan di renobacion a wordo haci na diferente edificio rond di Aruba y nos por tuma nota cu na San Nicolas nan ta den proceso pa renoba e biblioteca.

Mi ta sigur cu den e renobacionnan aki lo tene cuenta cu tur e rekisitonan moderno cu un biblioteca ta exigi, principalmente riba e tereno di digitalisacion.

E prome stap t’e renobacion fisico di e edificio y despues lo pone atencion riba tur cu un biblioteca moderno mester tin di ofrece den un tempo moderno.

E meta principal lo keda pa stimula y motiva muchanan pa cuminsa lesa na un edad jong y pa mayornan lesa pa nan yiunan diariamente.

Nos por a tuma nota cu hopi di nos studiantenan ta faya riba e tereno di comprension di loke nan a lesa.

E studiantenan no ta compronde kico nan ta lesa cu e consecuencia cu nan no por contesta e preguntanan corectamente of cu nan no sa con pa yega na e solucion.

E studiante ta bira demotiva y ta sigui bay atras. E falta di dominio di Hulandes y e falta di comprension di e idioma aki tambe tin su efectonan riba nan estudio na Hulanda.

Banda cu nos mester pone atencion riba tecnologia moderno nos no por perde for di bista cu lesamento y comprension ta primordial den nos enseñansa y cu e t’e fundeshi di casi tur e materia den nos curiculo.

E edificionan multifuncional (MFA)cu ta wordo construi of e bestuurskantoornan cu lo wordo renoba y expande den diferente districto tambe lo haya un biblioteca, facilidadnan unda e studiantenan por traha nan tarea di cas y e studiantenan lo tin aceso di internet y e uzo di computer etc.

Gobernacion di AVP a scucha e necesidadnan di pueblo y a cumpli cu nan deseonan. Aki nos por a ripara cu ningun hende a keda atras den tur e desaroyonan,” segun Lorna Varlack Jansen.