Parlamentario Marisol Lopez Tromp ta splica Con ta stop un stempel parlement

Hopi biaha Parlamentarionan ta ricibi critica cu nos Parlamento lo ta un stempelparlement. Esaki lo ta nifica cu Parlamentarionan ta vota ciegamente loke Gobierno ta desea of p’e leynan di Gobierno.

Den e caso aki cada Parlamentario riba su mes, unabes cu e drenta Parlamento di Aruba, no ta representa e partido sino pueblo di Aruba den su totalidad y tur toma di decision cu e haci ta pa henter Aruba y no solamente bo votadornan di bo partido.

Consecuentemente mester realisa esaki na momento cu e Parlamentarionan ta hiba debatenan, segun splicacion di Parlamentario drs. Marisol Lopez Tromp, awe miembro di partido POR.

Segun Parlamentario independiente drs. Marisol Lopez Tromp, e ta sigur cu nos Parlamento por haci un mihor trabou y tuma desicionnan basa riba sano huico di cada Parlamentario na momento cu nos haya Parlamentarionan cu hopi sosten di pueblo den nos Parlamento cu ta nifica Parlamentarionan cu hopi voto di pueblo.

Hopi bes bo ta haya situacionnan cu segun nos kiesverordening, segun e secuencia di number

riba e lista, Parlamentarionan ta drenta segun e cantidad di asiento cu e partido a haya. Consecuentemente bo por haya cu tin Parlamentarionan den Parlamento cu apenas un tiki voto y otronan cu hopi mas voto, pero cu a lamentablemente a keda afo.

Kico esaki ta nifica? Cu Gobierno of su Ministernan tin bes ta eherce presion riba e fraccion of Parlamentarionan pa vota pa nan leynan apesar cu kisas esaki no ta beneficioso pa pais Aruba.

E Parlamentario mester sa di para den su sapato y cu argumentonan sano vota sea pro of

contra di un ley.

Y na momento cu tin Parlamentarionan cu no tin mucho sosten di pueblo den Parlamento y ta ‘rebeldia’ den bista di e partido contra Gobierno y den e caso aki kisas vota diferente cu e resto di su partido, por pasa cu e ta wordo sanciona politicamente of hasta ta wordo saca for di e partido, segun.drs. Marisol Lopez Tromp.

En realidad e Parlamentario mester keda para firme den su sapato, pasobra den Parlamento bo no ta representa partido sin mas, pero bo ta representa henter Aruba. Bo toma di desicion no ta conta solamente p’e 4 añanan cu e Parlamentario por ta den Parlamento, pero pa hopi aña mas, ya cu leynan cu wordo introduci por conta practicamente pa sempe, e miembro independiente di Parlamento, drs. Marisol Lopez Tromp a splica.