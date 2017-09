Parlamentario Marlon Sneek: 50 Scol drecha cu mesun suma cu famia di lider di MEP a saca for di caha di pueblo

Ora cu scucha gritonan politico di miembronan di partido MEP den e campaña electoral cu ta tumando lugar, e ta lanta e pregunta si e hendenan aki ta biba cu realidad politico di nan propio partido.

Lider di fraccion di AVP den Parlamento, Marlon Sneek na varios ocasion den ultimo simannan, a desbarata caba ponencia di miembronan di oposicion, cu ta insisti cu Gobierno di AVP no a traha un scol MAVO-HAVO na Noord y kier uza esaki como algo negativo pa campaña politico.

“Nos a mustra na varios ocasion caba na henter partido MEP y otro miembro di Parlamento independiente, cu e vision di partido AVP nunca a cuadra cu esun di MEP, cu a construi un edificio di scol na Pos Chikito, pero no tabata ni alumno y tampoco maestronan pa completa e scol aki.

AVP su vision ta completamente diferente y nos a mustra esaki caba cu a cuminsa cu SECE College na Hato, Noord y awor cu e scol aki ta produciendo suficiente alumno y e tin su maestronan completo, Gobierno di AVP lo bay na construi un edificio nobo y adecuado banda di e scol di Felipe B. Tromp na Noord.

Sinembargo ta parce cu politiconan di MEP y un otro di un otro partido, kende a bin zwaai cu mapa den Parlamento y despues bandona tereno bay cas y no bolbe mas, no ta caba di compronde kico ta un maneho responsabel y efectivo.

Ora nos ta papia di inverti den enseñansa nos por menciona e lista di inversion cu a wordo haci pa Gobierno di AVP durante di e periodo so di 2013 pa 2017 actualmente caminda no menos cu 50 scol ta ricibi atencion, sea den forma di renobacion, mantencion, tereno asfalta, cura di scol construi, tubonan di awa reemplasa, instalacion di airco y otro aspectonan necesario.

No ta wega, ta un vision serio y responsabel cu Gobierno di AVP a hiba tur e proyectonan aki a hiba un inversion total di 29 miyon, casi un 30 miyon en total.

Awor lo ta bon pa tanto politiconan actual di MEP y otronan realisa e nificacion di e inversion y maneho aki di Gobierno di AVP, ya cu ora cu nos bay na compara e suma di inversion aki di 29 miyon florin, e ta igual n’e suma di 28 miyon cu famia di e actual lider di MEP, Evelyn Wever Croes su famia a haya for di caha di Gobierno pa diferente servicio, entre otro huurmento di edificionan cu tabata den mal estado, edificionan cu mester a paga huur pa nan sin cu nan a wordo completamente construi ainda.

Ta un suma cu pueblo no a haya nada, pero absolutamente nada bek for di e famia di e lider di MEP y enseñansa sigur no a ricibi un solo depchi, no como un of otro donacion for di e famia di Evelyn Wever Croes.

Eynan nos por mira e diferencia entre un Gobierno di MEP di Evelyn y un Gobierno di AVP bou guia di un lider manera Mike Eman cu ta sigui traha duro pa percura pa tur hende haya bek di nan pais, sea pa medio inversionnan na interes di pueblo of na sosten financiero pa alivia nan gastonan diario,” Parlamentario Marlon Sneek a mustra.