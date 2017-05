Parlamentario Marlon Sneek: For di 2010 a traha plan di desaroyo pa Oranjestad y San Nicolas cu participacion di stakeholders

Siman pasa por a tuma nota di un accion di grupo di comerciante, durante di un reunion publico di Parlamento, riba un situacion cu lo tin den caya grandi.

Lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek ta mustra cu e forma con Gobierno di AVP ta traha, ta haci un diferencia den tur loke ta tuma lugar den desaroyo di e pais.

“Aki nos por mira un documento formula na 2010, seis luna despues cu AVP a haya un mandato di pueblo na 2009, caminda Gobierno a huramenta 2 di november di 2009 y na luna di april di e siguiente aña, esta un 6 luna despues, Gobierno a reuni c’un grupo di stakeholders y tur e nombernan ta den e documento aki, caminda a bay papia di renobacion urbano manera e documento ta señala.

Hunto cu studiantenan cu a bin for di Hulanda y Pensylvania y hunto cu e grupo menciona a saca e dos documentonan aki cu ta uno riba desaroyo di Oranjestad y uno pa San Nicolas.

Pues un Gobierno cu a sinta cu tur hende envolvi, planifica y despues di a discuti y planifica cu tur stakeholders, a implementa tur loke a wordo discuti.

Ora ta papia di un tram di e streetscape, nos por mira esaki den e documento aki cu ta data for di 2010, pues ningun momento ta trata di un proyecto cu Minister a chupa for di su duim y bay traha, pero caminda tur stakeholders a sinta hunto y a palabra cu esaki ta loke ta bay wordo haci pa renoba nos centro di ciudad, pa duna nos centro di ciudad bida.

Awe nos por mira un grupo caminda nos no por bisa cu nan tabata comerciante e tempo ey, of si nan a participa den henter e planificacion aki, pero cu ta bin awor c’un otro pensamento of un otro vision y trece kehonan cu den mi concepto, hopi di nan infunda.

Si nos mira e situacion di un klem, n’e momento cu abo tin un klem buta riba bo auto, ta pasobra cu bo no a paga.

Un klem no ta un hanger di cadena cu un hende ta haya como regalo y na momento cu un hende yega y no paga un florin of dos florin, e ora un di e oficialnan cu ta controla e situacion, ta pone un klem riba e auto.

Ta imposibel c’un grupo di hende ta bin welga of tene accion contra klem den un accion cu e grupo di welgistanan aki ta bin demostra pa sostene loke accion di otronan cu ta incorecto.

Ora bo haya un klem riba bo auto, esaki ta pa motibo cu e persona a comete un infraccion dor di keda sin paga y e ora a pone e klem y awor e grupo aki kier pa kita klem, nan kier pa automobilistanan keda sin paga cu ta mustra un mentalidad cu no ta corecto y ta algo di lamenta.

Tur indicacion cu nos tin ta cu e accion aki tabata motiva politicamente y nos por a scucha politiconan mes papia di ki forma tin cu desaroya caya grandi, pero tur esaki ta den e documentonan cu a wordo formula ya caba na 2010.

Den e documentonan aki por mira desaroyonan di entre otro Wilhelminastraat y otro aspectonan di e proyecto dirigi pa percura pa un desaroyo y maneho dirigi presencia di mas tanto hende posibel den centro di ciudad.

Antes un comerciante ta haya un container cu mercancia nobo casa pasa algun luna, pero awendia esaki a para bira cada dos siman loke ta pone cu e espacio grandi den edificionan, ta para mas tanto bashi y e documento menciona ta mustra cu lo ta bon pa converti e espacio nan aki cu ta para bashi y por nada, den apartamentonan caminda hendenan lo biba y percura pa presencia di hende constantemente den centro di ciudad.

Hunto cu desaroyo horeca den e centro aki, lo bira atractivo pa tur hende den un otro tipo di ambiente y esey tabata e mensahe cu no solamente Gobierno, pero tur otro persona cu a sinta tres siman largo den Renaissance, analisa y discuti riba e mihor plan pa crea un mihor ambiente den centro di Oranjestad.

No ta solamente Gobierno, pero tur hende cu a sinta hunto pa hinca e plan aki den otro caminda a tene cuenta cu vision di tur hende pa yega n’e documento aki cu a wordo formula caba na 2010 y por mira gran parti di e desaroyonan aki wordo ehecuta tanto na Oranjestad como na San Nicolas, caminda a haci cambionan manera a wordo plania y atendi den e tres documentonan hinca den otro pa diferente stake holders,” lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek ta declara.