Parlamentario Marlon Sneek: Ignorancia di politiconan di MEP pa keda sin mira cuanto a ser inverti den enseñansa

E ignorancia politico di partido MEP ya no tin limite y e vision cu miembronan di e fraccion di MEP ta hibando den pueblo den su campaña politico, ta realmente un falta di seriedad y un falta di respet total pa inteligencia di nos pueblo.

Parlamentario Marlon Sneek ta mustra cu e vision cu fraccion di MEP ta hibando pa pueblo, no tin contenido y claramente por mira e ignorancia di politiconan cu no a funciona como representantenan di pueblo den Parlamento, y no ta na altura di kico ta pasando cu desaroyo di nan pais.

“Si no ta asunto di baha edad di pensioen bek na 62 aña, mientras cu tur hende sa cu awe den 2017 e edad di pensioen ta para na 61 aña y mei, of ta elimina e contract di hedging pa baha prijs di awa y coriente, mientras cu e aña aki e contract cu WEB a firma di hedging, ta finalisa.

Sinembargo ora cu tuma nota con entre otro Glenbert Croes ta hiba un foyeto cu e vision di su partido na nos pueblo, por ripara cu entre otro pa loke ta enseñansa, MEP ta mustra cu nan lo “inverti den infrastructura di scolnan y prepara un plan di urgencia pa renobacion di scolnan den mal estado,” sin tuma na consideracion e cantidad di scolnan cu a wordo drecha y renoba den ultimo ocho aña y scolnan nobo cu a wordo construi te cu awor pa Gobierno di AVP.

Como miembronan di Parlamento, tanto Glenbert como su coleganan di fraccion y partido tin informacion adecuado y na tur momento na man, pero manera nan a bin ta haci pa algun aña caba, nan no ta interesa den sirbi nan pueblo y nan ignorancia ta notabel den e vision cu e partido ta presentando.

Tin documento pa politiconan di MEP haya informacion pa hiba na pueblo, caminda entre otro pueblo mes por ripara tur e trabounan cu a wordo haci pa Gobierno di AVP pa loke ta infrastructura y drechamento di scolnan rond Aruba.

Den e prome periodo di gobernacion for di 2009 te cu 2013, Gobierno di AVP a inverti e suma di 23 miyon den renobacion y construccion di cantidad di local nobo, adicional na inverti 2.2 miyon den drechamento di varios cura di scol caminda a pone asfalt, mientras cu a inverti un extra 1 miyon pa verf scolnan cu tabatin necesidad di esaki.

Pues un total e ora di 26.2 miyon florin cu politiconan di MEP nunca a kere lo ta posibel, sigur den e estado cu Gobierno di MEP a laga e scolnan aki practicamente cay den otro.

For di 2013 te cu e aña aki na 2017, Gabinete Mike Eman II a inverti casi 26 miyon den renobacion y cantidad di otro trabounan mas for di fondo di FDA, mientras cu acerca ta bin 13 proyecto cu a cay bou di ‘onderwijsfonds’ pa e suma di 3.8 miyon florin cu ta monta na caso 29 miyon florin.

Pues den dos periodo di gobernacion, Gobierno di AVP a hinca 55.2 miyon florin den mas cu 30 scol rond Aruba, mientras cu ainda falta mas pa haci y cual ta tumando lugar.

Dos proyecto grandi cu ta andando n’e momentonan aki ta entre otro scol primario Princes Amalia School y tambe Rosa College cu ta pasando den un renobacion grandi.

E solo hecho cu politiconan di MEP ta bay den pueblo y ta fiha como parti di su vision cu nan lo bin c’un plan di urgencia pa renoba scolnan, ta mustra cu e mentalidad politico di e partido aki ainda ta pega den aña 2009 ora cu pueblo a core cu MEP for di gobernacion p’e desaster cu entre otro nan a laga blafon di scol cay riba cabes di muchanan y caminda studiantenan tin cu para dilanti porta di toiletnan, pa otro coleganan di scol haci uzo di esakinan.

Tanto ignorancia cu ta bolbe confirma cu politiconan di MEP no kier realisa cu en realidad un Gobierno tin cu traha pa desaroyo y progreso di e pais y di su pueblo,” Parlamentario Marlon Sneek ta mustra.