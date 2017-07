Parlamentario Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP: Ta reta lider di MEP pa mustra den cuenta anual di SVb unda a ranca 61 miyon di e fondo

Siman pasa lider di MEP, Evelyn Wever Croes den un declaracion duna den un conferencia di prensa, a informa cu Gobierno di AVP lo a coy e suma di 61 miyon for di caha di SVb.

Lider di fraccion di AVP den Parlamento, sr. Marlon Sneek, a reta e lider di MEP p’e bin dilanti cu hechonan concreto y mustra pueblo di Aruba, na cual momento Gobierno a haya placa for di SVb.

“Pa un lider politico cu ta pretende di bira lider di nos pais, ta presta su mes pa conta storianan sin base di berdad, ora cu e bin dilanti y bisa cu Prome Minister Mike Eman a confirma cu fondo di SVb ta stabiel, pero cu na mes momento a saca un suma di 61 miyon for di e fondo aki.

E declaracion aki di Evelyn ta graba y tur hende por scucha esaki y ora cu el a ser haci e pregunta pa splica esaki, e lider di MEP ta ripiti cu Gobierno a ‘ranca’ 61 miyon for di e fondo di SVb, algo cu ta totalmente for di sla y cu ta un gañamento sin fin.

Mi ta reta e lider di MEP a bin dilanti y splica pueblo riba kico su declaracion ta basa y presenta pruebanan concreto cu esaki a tuma lugar, pero aki nos tin cu bisa cu e lo no haci esaki ya cu e lider di MEP ta un gañado patologico.

Nos ta pidi e lider di MEP y tur ciudadano pa tuma e cuentanan anual di SVb cu ta disponibel pa tur hende lesa, y analisa tur loke tin para eyden pa mira for di unda Evelyn ta saca e mentira aki, ya cu den e cuenta anual di SVb esaki no ta para un caminda.

Nos ta spera cu e lider di MEP bin dilanti y duna claridad di con e ta bisa cosnan cu no ta berdad y p’e bin SVb caminda nos di AVP sigur lo compaña su persona pa drenta paden un busca e berdad real di e asunto aki.

Ta di spera cu e lo duna acto di presencia na oficina di SVb pa tur hende bolbe ripara c’un biaha mas su persona como lider di MEP, ta trece mentira padilanti mal informando pueblo di Aruba.

Ta algo di lamenta ya cu e persona aki t’esun cu ta bisa tur ora cu e kier bay bira e Prome Minister di pais Aruba, anto e ta gaña di e forma aki y lo ta na su lugar pa nos bay papia cu PAHO y WHO pa nan bin c’un vacuna contra di gañamento, paso si nos mira e fraccion di MEP, ta tur a cuminsa gaña.

No solamente e lider di MEP no ta papia berdad, pero ta hinca su mes den un tipo di fantasia ora cu e bisa cu ora MEP drenta den Gobierno, e lo pone bek e suma di 61 miyon florin bek cu lo ta suficiente p’e fondo sigui solido pa algun aña.

Con esaki por ta posibel si ta bay pone un placa bek cu nunca Gobierno a tuma for di e fondo y un biaha mas por ripara cu Evelyn ta papia cosnan for di sla y no ta splica mes for di unda e ta bay saca placa pa pone bek.

Dia cu nos a discuti riba e amienda aki den Parlamento, nos a bisa bon cla cu nos ta laga e profesionalnan di SVb haci un analisis y investigacion pa nos caminda nan a bisa nos bon cla, cu pa prome di januari di 2018 nos por conta cu lo bay tin un deficit di no menos cu 80 miyon florin.

Pero ora cu analisa e expresion di e lider di MEP cu ta bisa cu su partido lo pone e suma di 61 miyon florin cu AVP lo a ranca for di e fondo bek, cu lo ta suficiente p’e fondo bay algun aña mas, cual no ta berdad.

E profesionalnan a bisa nos cu na momento cu bay mishi na edad di pensioen manera cu el a ser cambia y cu MEP kier haci esaki segun vision di Evelyn y Glenbert, ya pa 2018 lo bay bin un dificit di 80 miyon y Evelyn no kier splica con e ta bay soluciona esaki ya cu e suma di 61 miyon cu e ta papia di dje, nunca Gobierno a saca for di e fondo aki.

Mi ta reta e Evelyn p’e subi facebook of e website di SVb y splica pueblo na unda el a mira cu Gobierno di AVP lo a ranca e 61 miyon cu e ta papia di dje, ya cu tin tur cuenta anual cu a wordo publica caba.

Semper MEP tabatin e lema cu ‘campaña ta un cos, gobernacion ta otro cos’ y nos por tuma nota cu pa MEP papia cosnan cu no ta berdad ta un sistema di bruha pueblo y den gobernacion nan no sa kico pa haci, perhudicando pueblo completamente manera nan a haci caba for di 2001 pa 2009,” Parlamentario Marlon Sneek ta mustra.