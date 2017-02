Parlamentario Marlon Sneek: MEP un biaha mas ta insulta expertonan!

“Mi a tuma nota di e ultimo declaracion di sra. Xiomara Ruiz-Maduro encuanto e ultimo relato di CAFT. Claramente por scucha e señora aki insinua cu awor e no sa ken pa kere, cu sea Minister Presidente Mike Eman of e miembronan di CAFT ta lansa mentiranan. E mesun CAFT cu tanto nan a alaba, pero awor cu no ta cumbini nan, kier bagatalisa nan ultimo relato”, segun Parlamentario Sneek.

“Ironia di bida ta cu ta danki na e traicion di esnan di MEP cu cada bes tabata lansa nan frustacion y gritonan na e politiconan na Den Haag, e. o. cu e rapport comico “Feestvierend ten ondergaan”, a pone cu e mandatorionan di Den Haag a cuminsa exigi pa supervision financiero na Aruba.

Cu paisnan ruman Corsou y Sint Maarten a haya supervision financiero ta comprendibel pasobra mayoria di nan debenan financiero astronomico a wordo paga dor di Hulanda.

Pero e storia di Aruba ta completamente otro y todo lo contrario nos pais, Aruba cabalmente ta cumpliendo cu tur reglanan financiero, pa referi un rato nan palabranan di nos Prome Minister Mike Eman “Op eigen kracht”, e Parlamentario a splica.

“Mi no kier bay en detaye di tur locual a sosode, pero si atrobe kier recorda sra. Ruiz-Maduro cu e no mester punta dede den direccion di Gobierno actual locual ta encera e debe financiero di nos pais, pero mester haci esaki den e direccion di e Gobierno di MEP. Pasobra no ta un secreto den ki decadencia e Gobierno di MEP a laga nos pais Aruba aden.

Aki mi mester remarca rib’e situacion di nos infrastructura, fondonan di SVB, APFA y AZV cu tabata practicamente den bancarota, ambtenaarnan cu pa añanan no tabata ricibi nan, promocionnan, bashi premi, gelijkbedrag tabata gevries pa añanan y asina por continua.

Esaki ta djis algun ehempel di e desastre financiero y verpaupering cu e Gobierno di AVP a haya nos pais aden.

Facilmente por a core pa responsabilidad y impone medidanan riba lomba di nos ciudadaonan manera ta custumber di MEP. Pero en bes di haci esaki a cuminsa inverti miyones y miyones den nos pueblo p’asina duna y trece confiansa bek den nos pais”, Parlamentario Sneek a mustra.

Esaki ta e motibo pakico nos pais ta den debe financiero, pero asina mes e Gobierno aki a traha duro y manera cu e añanan ta transcuriendo, nos por wak cu poco poco ta bay logra di drecha e situacion financiero y prueba di esaki ta e ultimo relato di CAFT.

Awor ta sra. Ruiz-Maduro kier tuma pueblo haci indicando cu Minister Presidente lo tin influencia riba CAFT. No ta un secreto cu CAFT ta un instituto autonomo cu ta traha directamente pa Den Haag y aki sigur ningun politico of mandatario tin of por tin influencia riba nan oponencianan y relatonan”, Parlamentario Sneek a duna di conoce.

“Terminando mi kier bisa cu mi ta haya masha lamentabel mes con atrobe esnan di MEP kier difundi mentiranan p’asina crea dudanan den institutonan manera esun di CAFT.

Ora cu CAFT tabata declara cu situacion financiero no tabata bon, pa esnan di MEP e ora si CAFT tin rason y ta sali bin afo haci politikeria barata.

Pero awor cu CAFT ta bisa cu Aruba ta riba un bon caminda, awor si pa MEP CAFT no tin rason y ta cuestiona nan autoridad y autonomia.

Pone nos corda tempo nan tabata cuestiona institutonan manera Raad van Advies, Hueznan, Controlaria General, Banco Central y yama nan pa tur nombernan di insulto ora cu dicho institutonan tabata duna declaracionnan cu no ta den e mes un linea di pensamento cu e Gobierno di MEP. Un tendencia hopi peligroso mes”, Parlamentario Sneek a conclui.