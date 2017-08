Parlamentario Marlon Sneek: SECE College di Noord tin studiante y docentenan y awor lo haya su edificio

Un punto cu mester sigui enfoca riba dje ya cu mas di un biaha Parlamentario Marlon Sneek a yega di mustra riba esaki, esta e forma con ta goberna, di e forma con bo ta atende pa loke ta enseñansa y con ta planifica esaki.

No ta simplemente traha un edificio, ya cu por a scucha for di miembronan di oposicion cu ta papia di a bay laga plannan den lachi y cu Ministernan di Gabinete AVP no a ehecuta esakinan, ta algo di lamenta ya cu nan ta cheapshotnan asina ya cu e asunto aki no tin nada di haber cu haci cu simplemente construccion di un edificio no mas, segun Marlon Sneek.

“Ora bo ta papia di un scol un biaha mas, nos tin cu corda cu nos tin cu papia di contenido, Nos ta papia di muchanan cu bo mester pa bo tin un scol di berdad, nos ta papia di docentenan cu tin mester pa duna les di berdad.

Kier men no simplemente priminti un edificio djis pasobra bo ta den temporada di campaña pa purba di score politicamente riba dje, pero ta importante pa bo guia e cos aki y bo planifica esaki manera e mester ta.

Nos por a tuma nota di e caso aki despues di e debate cu a tuma lugar caminda hopi hende no tabata sa, principalmente hopi politico cu no tabata sa na unda Hato ta keda, caminda nan a duna e impresion cu Hato ta keda banda di Portugal aya.

P’esnan cu no sa CMB pa nos na Aruba un documento caminda bo por mira exactamente na unda cada sector aki na Aruba ta, y por mira bou di e sector 12, nan tin Hato, Bubali, San Miguel, Washington, Koyari, Gasparito, Keito, Noord, nan ta cay den e sector 12 aki.

Kier men Hato, si tin hende cu ta duda, ta na Noord esaki ta keda y SECE College cu t’e MAVO cu tin eynan, cu tin su mesun nomber, cu tin su Director, cu ta un MAVO completo, ta keda na Noord.

Manera nos a bisa awor nos tin un MAVO na Noord, awor nos tin e muchanan, nos tin e docentenan, aworaki nan ta den un edificio cu nan ta huur y mester bay over awor na traha nan propio edificio anto e ora nos por bisa cu Noord tin su edificio di MAVO ya cu e contenido Noord tin caba.

Ta di dos aña cu nan ta produciendo nan propio studiantenan y facilmente bo por pensa den ampliacion den un MAVP-HAVO pa Noord cu ta loke Gobierno di AVP a presenta.

Ta mesun cos cu a haci den tempo di scol basico Princes Amalia, e scol a cuminsa como un dependance, despues e scol bou di Minister Dowers a bira un scol basico, el a crece y awor a inaugura su edificio nobo nobo.

Aunke nos por sigui scucha contrincantenan politico ta bisa cu Gobierno di AVP no a traha ningun scol nobo, pero a traha un Princes Amalia caminda hasta nos por a mira un miembro di fraccion di MEP hiba su yiu e scol nobo aki, loke ta mustra cu e mester por a mira cu ta un edificio nobo, of e lo ta canando cu e brilnan cu su colega Dangui cu ta pa mira eclipse solar, pero no ta mira e scol nobo cu a caba di wordo traha,” lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek ta declara.